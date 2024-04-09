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شاب يقرر فسخ عقد الإيجار بعد تعرّضه للخطر المستمر... ما علاقة زميله في السكن؟

منوعات
2024-04-09 | 04:38
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شاب يقرر فسخ عقد الإيجار بعد تعرّضه للخطر المستمر... ما علاقة زميله في السكن؟
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شاب يقرر فسخ عقد الإيجار بعد تعرّضه للخطر المستمر... ما علاقة زميله في السكن؟

شاب يقرر فسخ عقد الإيجار بعد تعرّضه للخطر المستمر... ما علاقة زميله في السكن؟

كشف شاب عن إحباطه وخوفه بعد اكتشافه أن زميله في السكن يعرض حياته للخطر بشكل مستمر من خلال تركه موقد الغاز مشتعلًا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أخبر "دييغو" مؤخرًا أنه يريد فسخ عقد الإيجار والخروج لأن زميله في السكن يترك الموقد مشتعلًا باستمرار، وهو الأمر الذي يملأ الشقة برمتها بالغاز.

وقال دييغو إن الوضع على هذا النحو منذ أكثر من عام، كما أنه يعود إلى المنزل وتفوح من المنزل رائحة الغاز. 

وفي هذا السياق، أصبح دييغو يشعر بالغضب والخوف من الدخول إلى المنزل وشم رائحة الغاز مرة أخرى. 

وأرسل دييغو لصديقه رسالة يعلمه فيها بالموضوع وبالإجراءات التي سوف يعتمدها، لكن الأخير لم يلاحظ خطورة الأمر لأنه ردّ ببساطة: "حسنًا". إذا كان الأمر يتعلق بذلك، فقط أعطني تنبيهًا".

كذلك، تساءل دييغو عما إذا كان قد بالغ في رد فعله، ولكنه غضب أكثر بسبب لامبالاة الرجل فيما يتعلق بهذه القضية.

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