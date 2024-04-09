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مؤثرة أميركية تتحدّث عن عادات وتقاليد عيد الفصح المختلفة في فرنسا... وهكذا صدمت متابعيها! (فيديو)
منوعات
2024-04-09 | 04:20
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مؤثرة أميركية تتحدّث عن عادات وتقاليد عيد الفصح المختلفة في فرنسا... وهكذا صدمت متابعيها! (فيديو)
مؤثرة أميركية تتحدّث عن عادات وتقاليد عيد الفصح المختلفة في فرنسا... وهكذا صدمت متابعيها! (فيديو)
صدمت امرأة أميركية، نشأت في فرنسا، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشفت عن تقاليد عيد الفصح الفريدة للغاية في الدولة الفرنسية.
وفي التفاصيل، نشرت "كلير دينهوت" عبر حسابها على منصة تيك توك مقطع فيديو حيث شرحت لهم من خلاله كيفية الاحتفال بالعيد في فرنسا، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وأوضحت دينهوت أن أرنب عيد الفصح غير موجود وبدلاً من ذلك يتم توزيع الشوكولا بواسطة الأجراس.
وواصلت دينهوت مشاركة مجموعة كاملة من التقاليد الأخرى من كل أنحاء العالم حيث عبّر المتابعين عن أفكارهم الخاصة من خلال تعليقاتهم.
ولاقى المقطع انتشارًا واسعًا، حيث تحدثت ديهوت عن صمت الأجراس يوم الخميس في فرنسا لتمثيل فترة الحداد على المسيح، ويستفيق الأشخاص نهار الأحد ويقدّمون القليل من بيض الشوكولا للأطفال.
وأوضحت ديهوت أنها أجرت بحثًا لنشرة إخبارية حول تقاليد عيد الفصح المختلفة حول العالم، مضيفة أنها تعلمت الكثير من خلال تعمّقها في الدراسة.
وشرحت ديهوت أنه في نظر الكنيسة، من المفترض أن تمثل البيضة القيامة والحياة الجديدة، لذلك إنها رمز عظيم لعيد الفصح.
@condimentclaire
the giant omelette ayfkm
♬ original sound - Claire
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وهكذا
متابعيها!
(فيديو)
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