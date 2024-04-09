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امرأة تتخلى عن حبيبها في المطار وتذهب لقضاء العطلة بمفردها... ما فعله الأخير لم يكن متوقعًا وهذه النتيجة!

منوعات
2024-04-09 | 06:12
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امرأة تتخلى عن حبيبها في المطار وتذهب لقضاء العطلة بمفردها... ما فعله الأخير لم يكن متوقعًا وهذه النتيجة!
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امرأة تتخلى عن حبيبها في المطار وتذهب لقضاء العطلة بمفردها... ما فعله الأخير لم يكن متوقعًا وهذه النتيجة!

امرأة تتخلى عن حبيبها في المطار وتذهب لقضاء العطلة بمفردها... ما فعله الأخير لم يكن متوقعًا وهذه النتيجة!

تخلّت امرأة عن زوجها، "آدم"، في المطار بعد أن مُنع من ركوب الطائرة بسبب سكره الشديد، وقررت الذهاب في إجازة من دونه.

وفي التفاصيل، تحدثت المرأة عن حادث وقع مؤخرًا حيث مُنع زوجها من ركوب الطائرة، بعد أن أمضى بعض الوقت في المطار وهو يستمتع بشرب الكحول قبل وصولها.

وذكرت المرأة أن والدها لم يكن موافقًا على علاقتها بحبيبها، وهو الأمر الذي جعل الأمور أكثر صعوبة، كما أنها تشاجرت مع آدم سابقًا حول شعورها بأنها تبذل المزيد من الجهد مع عائلته، وأنه لم يفعل الشيء نفسه معها بالمقابل.

وخططت المرأة لرحلة إلى بلدها للقيام بمفاجأة لوالدها وطلبت من آدم أن يأتي أيضًا، وروت أنه وافق ثم رفض، وقرر أن يشرب الكحول قبل مقابلة الرجل.

وفي يوم رحلتهما، كان آدم قد ذهب مسبقًا إلى المطار ليتفقد حقائبهما، حيث التقت به المرأة هناك وخافت الأخيرة كثيرًا عندما وجدته قد تعرض للضرب لدرجة أن المضيفة لم تسمح له بالصعود إلى الطائرة.

ثم اتصلت المرأة بصهرها ليعتني به، وهكذا مضت في رحلتها لرؤية والدها بمفردها، ولكن آدم ما زال يشعر بالألم بسبب هذه الخطوة.
 

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