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o
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o
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صاحبة لقب "الرياضية الأكثر جاذبية في العالم" تذهل المتابعين... وكأنها "أفروديت" اليونانية! (فيديو)
منوعات
2024-04-09 | 06:00
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صاحبة لقب "الرياضية الأكثر جاذبية في العالم" تذهل المتابعين... وكأنها "أفروديت" اليونانية! (فيديو)
صاحبة لقب "الرياضية الأكثر جاذبية في العالم" تذهل المتابعين... وكأنها "أفروديت" اليونانية! (فيديو)
قامت "أليسيا شميدت"، الملقّبة بـ"الرياضية الأكثر جاذبية في العالم"، بالركض على طول شاطئ البحر بالبيكيني ولفتت أنظار المتابعين، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، تحضّر شميدت، البالغة من العمر 25 عامًا، معسكرًا تدريبيًا في جنوب إفريقيا، حيث خصصت وقتًا أيضًا للاستمتاع بشواطئ البلاد الخلابة.
وتظهر عادة العارضة الرياضية شكل جسدها المتناغم للغاية، وذلك نتيجة التدريب الرياضي لساعات عدة، أثناء ركضها على طول الشاطئ.
وأظهر المقطع، الذي بدأ وهي تبتعد عن الكاميرا متجهة نحو المحيط، وهي تقفز بين الأمواج، بينما كانت خصلاتها الشقراء مبللة من المياه المالحة.
وتسبّب الفيديو بحالة من الذهول الشديد لدى المتابعين، حيث سارع الكثيرون إلى مقارنتها بالآلهة اليونانية القديمة مثل "أفروديت".
وفي هذا السياق، كان يوم شميدت على الشاطئ بمثابة رحلة مليئة بالأحداث المفاجئة، حيث سرق قرد الـبابون البني طعامها ومضغ علبة رقائق البطاطا التي أحضرتها معها كوجبة خفيفة.
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