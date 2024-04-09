ممرضة بريطانية تُواجه حكماً بالسجن... حقنت طفلاً بكميات من المُسهلات!

حكمت محكمة بريطانية اليوم بالسجن لمدة سبع سنوات على ممرضة سابقة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تريسي مينهينيك، وذلك بعد قيامها بتسميم طفل بكميات صناعية من المُسهلات.

وكشفت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن مينهينيك الّتي "تعاني من مشاكل عقلية منذ فترة طويلة" بحسب تقرير الأطباء، عمدت إلى تسميم الطفل على مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2014 و2017، مما أدى إلى تأثّر نموه وحركته بشكل سلبي.

ووافقت مينهينيك الّتي مثُلت أمام المحكمة على كرسي متحرّك، على إعطاء الطفل علاجات غير ضرورية له، تركته هزيلاً ومشوهاً بشكلٍ دائم.

وقالت القاضية ليدي دروموند لمنهينيك بعد محاكمة استمرت 19 يومًا: "لقد كنت ممرضة مساعدة ولديك المعرفة اللازمة بما كنت تقومين به، لقد جعلته في تلك الحالة"، مضيفةً أنه "كان لأفعالك أيضاً تأثيراً سلبياً عليه من الناحية النفسية".

وتم إدخال الطفل إلى مستشفى "رويال أبردين" للأطفال في شهر تشرين الأول 2016 وسط مخاوف بشأن فقدان وزنه. واكتشف أحد الأطباء أن الطفل أعطي كميات كبيرة من مادة "اللاكتولوز" الّتي عثرت الشرطة عليها لاحقاً في منزل الممرضة أثناء تفتيشه.

ومن جهته، قال الطبيب في مستشفى "غريت أورموند ستريت" كيث فيندلي إن الطفل بدا نحيفًا للغاية، إلا أن حالته الصحية تحسنت بشكل ملحوظ بعد توقف الممرضة المذكورة عن رعايته.