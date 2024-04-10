الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شابة تثير الجدل وتكشف عن مفهوم الرجال "للجمال الطبيعي": لا يدركون حقيقة عمليات التجميل! (فيديو)
منوعات
2024-04-10 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شابة تثير الجدل وتكشف عن مفهوم الرجال "للجمال الطبيعي": لا يدركون حقيقة عمليات التجميل! (فيديو)
قد يعتقد البعض أن الثناءات والمجاملات التي يقدمها الرجال للنساء تعكس فهماً عميقاً لمعايير الجمال الحديثة، لكن الحقيقة قد تكون مختلفة تماماً. فقد كشفت الشابة الأسترالية تالولا روز، من خلال تجربتها، عن تناقضات كبيرة في آراء الرجال بشأن مفهوم الجمال ومدى فهمهم للعمليات التجميلية.
وتصدرت تالولا روز عناوين الأخبار بعد أن حصدت أكثر من 1.8 مليون إعجاب على منصة تيك توك، حيث شاركت فيديو يكشف عن رد فعل رجل وصفها بأنها "جميلة بطبيعتها".
في تعليقها على الفيديو، أعربت تالولا عن دهشتها من عدم قدرة الرجال على التعرف على العمليات التجميلية التي أجرتها.
وقد أوضحت تالولا في الفيديو أنها تجاوزت مجرد المظهر الطبيعي بفضل عدة عمليات تجميلية، حيث كشفت عن تفاصيل تكلفة كل جزء من وجهها المعدل، بما في ذلك فكها (6662 دولارا)، شفتيها، شعرها (1324 دولارا) ، ورموشها (132 دولارا). ولاحظت أن الرجال في كثير من الأحيان يثنون على مظهرها دون أن يدركوا حقيقة عمليات التجميل التي قامت بها.
حتى أنها أشارت إلى أنه من الواضح أنها خضعت للبوتوكس لأنها لا تعاني من أي تجاعيد في جبهتها.
ومن الواضح أن تالولا ليست الحالة الوحيدة التي تواجه هذا النوع من التصرفات، فالعديد من النساء يجدن أنفسهن في مواقف مماثلة، حيث يتم تقدير جمالهن بشكل غير صحيح أو بناءً على معايير مغلوطة.
@tallulah.roseb
♬ original sound - Tallulah Rose
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
شابة أسترالية
تيك توك
فيديو
جمال طبيعي
إثناء
مجاملات
رجال
إدراك
حقيقة
عمليات التجميل
الوجه
البوتوكس.
التالي
شعرت بوجود شيء غريب في "المنطقة الحساسة"... ما وجده الطبيب شكّل صدمة: "لم أر شيئًا كهذا من قبل"
ابنة الـ3 سنوات تنقذ والدتها من الموت... ما فعلته "البطلة الصغيرة" لا يُصدق!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-08
شابة تصدم متابعيها على تيك توك... تذوقت وجبات مكونة من الحشرات: "النكهة مذهلة" (فيديو)
منوعات
2024-04-08
شابة تصدم متابعيها على تيك توك... تذوقت وجبات مكونة من الحشرات: "النكهة مذهلة" (فيديو)
0
منوعات
2024-04-06
كانت تتصفح تطبيق تسوق ولكنها لم تتوقع الذي رأته... صورة قميص كشفت لها الحقيقة المرة! (فيديو)
منوعات
2024-04-06
كانت تتصفح تطبيق تسوق ولكنها لم تتوقع الذي رأته... صورة قميص كشفت لها الحقيقة المرة! (فيديو)
0
منوعات
2024-03-29
بعد ذهابها لحضور حفل زفاف شقيقها... امرأة تكتشف حقيقة صادمة قبل وصولها وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
2024-03-29
بعد ذهابها لحضور حفل زفاف شقيقها... امرأة تكتشف حقيقة صادمة قبل وصولها وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
منوعات
2024-03-19
شابة تتحدث عن معاناتها عند مواعدتها الرجال... والسبب طولها؟! (فيديو)
منوعات
2024-03-19
شابة تتحدث عن معاناتها عند مواعدتها الرجال... والسبب طولها؟! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:35
الرجل العملاق... طوله تخطى المعدل الطبيعي بأشواط وهكذا يعيش حياته! (فيديو)
منوعات
07:35
الرجل العملاق... طوله تخطى المعدل الطبيعي بأشواط وهكذا يعيش حياته! (فيديو)
0
منوعات
07:25
ابنة الـ9 سنوات تذهل الجماهير بمشهد يقطع الأنفاس... رفعت أثقالا تزن 3 أضعاف وزن جسمها! (فيديو)
منوعات
07:25
ابنة الـ9 سنوات تذهل الجماهير بمشهد يقطع الأنفاس... رفعت أثقالا تزن 3 أضعاف وزن جسمها! (فيديو)
0
منوعات
07:12
فرنسا تنصف الأبقار... الخوار من حقها قانونيا!
منوعات
07:12
فرنسا تنصف الأبقار... الخوار من حقها قانونيا!
0
منوعات
06:43
"الطريقة الأكثر أنانية وإهدارًا"... طائرات ومشهد صادم في حفل لكشف جنس المولود: "شكراً لقتل الكوكب"! (فيديو)
منوعات
06:43
"الطريقة الأكثر أنانية وإهدارًا"... طائرات ومشهد صادم في حفل لكشف جنس المولود: "شكراً لقتل الكوكب"! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:00
واقعة مُفجعة... طفلة عُذبت للموت أثناء "عملية طرد الأرواح الشريرة" من قبل عائلتها: وهذه التفاصيل
منوعات
05:00
واقعة مُفجعة... طفلة عُذبت للموت أثناء "عملية طرد الأرواح الشريرة" من قبل عائلتها: وهذه التفاصيل
0
منوعات
2023-12-20
قررت ممارسة الجنس مع رجال غير زوجها بموافقته... والسبب: مهني؟!
منوعات
2023-12-20
قررت ممارسة الجنس مع رجال غير زوجها بموافقته... والسبب: مهني؟!
0
منوعات
2023-09-06
اقتحم مزرعة في الليل... القبض على رجل مارس الجنس مع بقرة!
منوعات
2023-09-06
اقتحم مزرعة في الليل... القبض على رجل مارس الجنس مع بقرة!
0
منوعات
2024-02-03
تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!
منوعات
2024-02-03
تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:47
هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟
أمن وقضاء
07:47
هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟
0
أخبار لبنان
06:19
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
أخبار لبنان
06:19
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
0
أخبار لبنان
03:43
الشيخ أمين الكردي: علينا أن نكون على قدر عالٍ من الوعي كي لا ننزلق نحو الفتن
أخبار لبنان
03:43
الشيخ أمين الكردي: علينا أن نكون على قدر عالٍ من الوعي كي لا ننزلق نحو الفتن
0
أخبار لبنان
02:10
قبلان: لن نقبل بأية تسوية رئاسية تتعارض مع الملحمة الوطنية التي تقودها المقاومة على الجبهة الجنوبية
أخبار لبنان
02:10
قبلان: لن نقبل بأية تسوية رئاسية تتعارض مع الملحمة الوطنية التي تقودها المقاومة على الجبهة الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الأبطال... أم المعارك الليلة في نهائي مبكر سيجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الأبطال... أم المعارك الليلة في نهائي مبكر سيجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي
0
أخبار دولية
13:44
أسعار الذهب في مستويات تاريخية
أخبار دولية
13:44
أسعار الذهب في مستويات تاريخية
0
أخبار دولية
13:40
فريق من منظمة الصحة العالمية تفقد الأضرار بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة
أخبار دولية
13:40
فريق من منظمة الصحة العالمية تفقد الأضرار بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة
0
أخبار دولية
13:34
إسرائيل تخفض سقف التوقعات بشأن صفقة الأسرى... والمعارضة: لإعلان الفشل في الحرب
أخبار دولية
13:34
إسرائيل تخفض سقف التوقعات بشأن صفقة الأسرى... والمعارضة: لإعلان الفشل في الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:09
مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا
أخبار لبنان
14:09
مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا
2
خبر عاجل
02:44
معلومات الـLBCI: التحقيقات توصلت الى تحديد اسم جديد اساسي على علاقة بالعصابة التي قتلت باسكال سليمان وهو ز. ق. وكان أوقف سابقا مع أ. ن. عام ٢٠١٩ في جرم تأليف عصابة سرقة سيارات وهو الآن موجود في سوريا
خبر عاجل
02:44
معلومات الـLBCI: التحقيقات توصلت الى تحديد اسم جديد اساسي على علاقة بالعصابة التي قتلت باسكال سليمان وهو ز. ق. وكان أوقف سابقا مع أ. ن. عام ٢٠١٩ في جرم تأليف عصابة سرقة سيارات وهو الآن موجود في سوريا
3
خبر عاجل
11:33
وصول موكب جثمان باسكال سليمان إلى المستشفى العسكري في بيروت
خبر عاجل
11:33
وصول موكب جثمان باسكال سليمان إلى المستشفى العسكري في بيروت
4
آخر الأخبار
09:38
صورة سيارة باسكال سليمان التي تسلمتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعدما دخل فيها الخاطفون الى الاراضي السورية
آخر الأخبار
09:38
صورة سيارة باسكال سليمان التي تسلمتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعدما دخل فيها الخاطفون الى الاراضي السورية
5
أخبار لبنان
12:23
دار الافتاء الجعفري: ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الأربعاء يوافق عيد الفطر
أخبار لبنان
12:23
دار الافتاء الجعفري: ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الأربعاء يوافق عيد الفطر
6
أمن وقضاء
15:33
العثور على جثة مواطن في المنصورية مصابة بـ3 طلقات نارية
أمن وقضاء
15:33
العثور على جثة مواطن في المنصورية مصابة بـ3 طلقات نارية
7
صحف اليوم
00:16
مصدر حكومي بارز لـ "الجمهورية": قطبة مخفية في جريمة باسكال سليمان خصوصاً لجهة تسريب الفيديو
صحف اليوم
00:16
مصدر حكومي بارز لـ "الجمهورية": قطبة مخفية في جريمة باسكال سليمان خصوصاً لجهة تسريب الفيديو
8
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More