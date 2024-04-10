شابة تثير الجدل وتكشف عن مفهوم الرجال "للجمال الطبيعي": لا يدركون حقيقة عمليات التجميل! (فيديو)

قد يعتقد البعض أن الثناءات والمجاملات التي يقدمها الرجال للنساء تعكس فهماً عميقاً لمعايير الجمال الحديثة، لكن الحقيقة قد تكون مختلفة تماماً. فقد كشفت الشابة الأسترالية تالولا روز، من خلال تجربتها، عن تناقضات كبيرة في آراء الرجال بشأن مفهوم الجمال ومدى فهمهم للعمليات التجميلية.

وتصدرت تالولا روز عناوين الأخبار بعد أن حصدت أكثر من 1.8 مليون إعجاب على منصة تيك توك، حيث شاركت فيديو يكشف عن رد فعل رجل وصفها بأنها "جميلة بطبيعتها".

في تعليقها على الفيديو، أعربت تالولا عن دهشتها من عدم قدرة الرجال على التعرف على العمليات التجميلية التي أجرتها.

وقد أوضحت تالولا في الفيديو أنها تجاوزت مجرد المظهر الطبيعي بفضل عدة عمليات تجميلية، حيث كشفت عن تفاصيل تكلفة كل جزء من وجهها المعدل، بما في ذلك فكها (6662 دولارا)، شفتيها، شعرها (1324 دولارا) ، ورموشها (132 دولارا). ولاحظت أن الرجال في كثير من الأحيان يثنون على مظهرها دون أن يدركوا حقيقة عمليات التجميل التي قامت بها.

حتى أنها أشارت إلى أنه من الواضح أنها خضعت للبوتوكس لأنها لا تعاني من أي تجاعيد في جبهتها.

ومن الواضح أن تالولا ليست الحالة الوحيدة التي تواجه هذا النوع من التصرفات، فالعديد من النساء يجدن أنفسهن في مواقف مماثلة، حيث يتم تقدير جمالهن بشكل غير صحيح أو بناءً على معايير مغلوطة.