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شعرت بوجود شيء غريب في "المنطقة الحساسة"... ما وجده الطبيب شكّل صدمة: "لم أر شيئًا كهذا من قبل"
منوعات
2024-04-10 | 04:00
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شعرت بوجود شيء غريب في "المنطقة الحساسة"... ما وجده الطبيب شكّل صدمة: "لم أر شيئًا كهذا من قبل"
تعتبر الحالات الطبية النادرة والغريبة دائمًا مصدرًا للدهشة والتعجب، ومن بين هذه الحالات، جاءت حادثة اكتشاف صرصور داخل مهبل امرأة، مما أثار ذهول الأطباء والمجتمع الطبي على حد سواء.
ووقعت هذه الحادثة في عيادة في هندوراس بأميركا الوسطى، حيث قدمت مريضة تشكو من أعراض غير مألوفة تشمل القلق الشديد والهياج والتعرق الزائد، وعدم القدرة على النوم بسبب شعورها بوجود شيء غريب داخل مهبلها.
وخلال الفحص الطبي، صدم الفريق الطبي بالعثور على صرصور ميت داخل مهبل المرأة، مما أثار دهشتهم واستغرابهم لمثل هذه الحالة النادرة.
وفي تعليقه على الحادثة، أكد الدكتور ماركو كاليكس، طبيب أمراض النساء الذي قام بمعالجة المريضة في Hospital y Clinicas Viera ، أنه "لم ير شيئًا كهذا من قبل"، وأن مثل هذه الحالات غير مسبوقة بالنسبة له ولفريقه الطبي، مما يجعلها تحديًا جديدًا في مجال الطب النسائي.
وبالرغم من أنه لم يتم تحديد كيف دخل الصرصور إلى جسد المرأة أو كم مضى من الزمن داخلها، إلا أن هذه الحالة أكدت على وجود مخاطر تتعلق بالنظافة الشخصية والصحية العامة.
وأشار الأطباء إلى أنه من الشائع جدًا العثور على الواقي الذكري والألعاب الجنسية أثناء الفحوصات المهبلية، ولكن اكتشاف صرصور داخل المهبل كان من الحوادث النادرة والمفاجئة بالفعل.
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