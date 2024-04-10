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أكبر معمر بالعالم حاليا من هذه الدولة؟... وهذا هو عمره!
منوعات
2024-04-10 | 05:10
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أكبر معمر بالعالم حاليا من هذه الدولة؟... وهذا هو عمره!
قال مسؤولون حكوميون في بيرو إن أكبر معمر في العالم حاليا هو أحد مواطنيها ويدعى مارسيلينو اباد إذ يبلغ من العمر 124 عاما.
وقالت الحكومة إن اباد المولود في عام 1900 من منطقة هوانوكو بوسط بيرو وإنه أكبر سنا من أكبر معمر في العالم تسنى التحقق من عمره على نحو مستقل.
وأضافت الحكومة في بيان "في أحضان الطبيعة الهادئة طور مارسيلينو اباد أسلوب حياة صحيا وسلاما داخليا انعكس على صحته الجيدة وشخصيته الودودة".
ومضت تقول "أتاح له ذلك بمرونة ومهارة تجاوز 12 عقدا، ليبلغ من العمر 124 عاما في الخامس من أبريل الجاري".
وتقول السلطات البيروفية إنها تساعد اباد في التقدم إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية للتحقق بشكل مستقل من عمره.
وقال متحدث باسم الموسوعة في بيان مكتوب لرويترز "تتلقى الموسوعة الكثير من الطلبات من أفراد يزعمون أنهم أكبر معمرين على قيد الحياة".
وسيتضمن التحقق من عمر اباد وثائق رسمية وأدلة أخرى لفحصها من فريق خبراء "لإثبات ذلك الإنجاز دون أدنى شك".
وتدرج موسوعة جينيس للأرقام القياسية حاليا أكبر رجل على قيد الحياة، وهو بريطاني يبلغ من العمر 111 عاما حصل على اللقب هذا الشهر بعد وفاة رجل فنزويلي كان يبلغ من العمر 114 عاما. وتبلغ أكبر امرأة على قيد الحياة من العمر 117 عاما في حين أن أكبر شخص تم التحقق منه على الإطلاق بلغ 122 عاما.
وعاش اباد، الذي ولد في بلدة تشاجلا الصغيرة، بعيدا عن الأنظار حتى وصلت إليه سلطات الحكومة البيروفية في عام 2019، واستخرجت له بطاقة هوية وأقرت له معاشا تقاعديا.
ونقل بيان صادر عن برنامج التقاعد عن اباد قوله إن من أسرار حيويته اتباع نظام غذائي غني بالفواكه، وكذلك لحم الضأن.
كما اعتاد اباد أيضا مضغ أوراق الكوكا، وهو تقليد في مجتمعات جبال الأنديز في بيرو.
ويعيش اباد الآن في دار للمسنين حيث أقيم احتفال خاص بمناسبة عيد ميلاده هذا الشهر.
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