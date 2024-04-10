قصة لا تُصدق... شخّصوا إصابتها بسرطان قاتل وأخضعوها لعلاجات كيميائية أنهكتها ثم اكتشفوا الحقيقة الصادمة!

ولي العهد الأردني والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول وهذا تاريخ الإنجاب!

ولي العهد الأردني والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول وهذا تاريخ الإنجاب!

أكبر معمر بالعالم حاليا من هذه الدولة؟... وهذا هو عمره!