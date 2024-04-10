قصة لا تُصدق... شخّصوا إصابتها بسرطان قاتل وأخضعوها لعلاجات كيميائية أنهكتها ثم اكتشفوا الحقيقة الصادمة!

تزعم أم لطفلين أنها خضعت لعلاج كيميائي "مكثف للغاية"، لتكتشف أنها لم تكن مصابة بالسرطان على الإطلاق.
وفي التفاصيل، ذهبت ليزا مونك، 39 عامًا، من كوليج ستيشن بولاية تكساس، في البداية إلى المستشفى في عام 2022 بسبب آلام في المعدة اشتبهت في أنها مرتبطة بحصوات الكلى، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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وكشفت الاختبارات التي أجريت خلال الموعد عن وجود حصوات في الكلى، لكنها أشارت أيضًا إلى وجود كتلة في الطحال.
وخضعت العاملة في التعليم العالي لعملية جراحية ناجحة لإزالة الكتلة في كانون الثاني من العام الفائت – ولكن عندها أخذت الأحداث منعطفاً آخر.
وتدعي مونك أنه تم إرسال الزرع من الطحال إلى ثلاثة مختبرات علم أمراض مختلفة لفحصه قبل إرساله أخيرًا إلى مختبر رابع، حيث ثبتت إصابتها بنوع نادر وقاتل من السرطان، يُسمى ساركوما وعائية الخلايا الواضحة.
والساركوما الوعائية هي نوع من السرطان يتشكل على بطانة الأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية، وفقًا لمايو كلينك.
وعلى الرغم من العلاجات المتوفرة، يعتبر تشخيص الساركوما الوعائية سيئًا بغض النظر عن العمر أو الجنس.
وكشف مونك في مقطع فيديو: "لقد كان نوعًا من سرطان الأوعية الدموية الموجود في الطحال وأخبروني أن أكثر ما يمكن أن يقوله تفاؤلاً هو إعطائي 15 شهرًا للعيش... لقد كان وقتًا مظلمًا."
واضطرت الأم، التي كانت في حالة ذهول مفهوم بعد الأخبار الرهيبة، في النهاية إلى إخبار زوجها وطفليها الصغيرين بالتشخيص المدمر.
وقالت مونك في الفيديو: "لم أخبرهم في هذه المرحلة أن الأمر كان قاتلا أو أنه لم يكن لدي سوى 15 شهرًا فقط، أخبرتهم فقط أنه كان سيئًا ولكني سأحاول محاربته".
وتابعت: "لقد تحمل ابني الأكبر الأمر الأصعب. كانت ابنتي الصغيرة جيدة جدًا في إخفاء مشاعرها، لكنني اكتشفت من معلمتها أنها كانت تشعر بالإرهاق من ذلك في المدرسة."
وأوضحت مونك أن ما تلا ذلك كان نظام علاج كيميائي "عدواني".
وتم إحالتها إلى مستشفى السرطان وخضعت للجولة الأولى من العلاج الكيميائي في آذار 2023.
وبعد أن فقدت شعرها بالكامل، أوضحت مونك أنها خضعت لجولة ثانية من العلاج تركتها تتقيأ ومتعبة للغاية.
وقالت: "لقد كان وقتًا مظلمًا للغاية. كنت أكتب رسائل وداع للأحفاد الذين لم أقابلهم أبدًا وحفلات الزفاف التي لم أكن لأحضرها أبدًا."
ولكن في موعد روتيني في نيسان، من الشهر التالي، تلقت مونك أخبارًا أكثر صدمة: فهي لم تكن مصابة بالسرطان في المقام الأول.
وأوضح طبيبها أن تقرير التشريح المرضي كان خاطئا.
وتتذكر مونك قائلة: "لقد رأيت الممرضة الممارسة أولاً وسألتني للتو عن الأعراض التي أعانيها وكانت تتصفح الكمبيوتر بينما كانت تتحدث معي".
وتابعت: "فجأة توقفت عن الحديث ولديها هذه النظرة على وجهها. التفتت إلي وبدت مرعوبة تمامًا وأخبرتني أنها بحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب ثم هربت من الغرفة. لقد تركتني وحدي لمدة 15 دقيقة تقريبًا ثم عاد الطبيب. وقال لي الكثير من المصطلحات الطبية ثم أخبرني أنني لست مصابة بالسرطان."
كانت مونك مرتبكة في البداية، واعتقدت أن هذا أمر جيد – أن علاجها الكيميائي كان ناجحًا – وقالت إنها أدركت بعد ذلك أن كل ذلك كان خطأً فادحًا.
"ثم أخبرني الطبيب أنني لم أصب بالسرطان مطلقًا"، قالت مونك: "في تلك اللحظة بدوت وكأنني مصابة بالسرطان وشعرت وكأنني مصابة بالسرطان لأنني كنت أتقيأ، وكنت مريضة وكان بشرتي شاحبة بسبب العلاج الكيميائي".
ولزيادة الطين بلة، قالت الأم إن الطبيب هنأها بدلاً من الاعتذار عن الخطأ الفادح.
وكشفت مونك: "هنأني الطبيب بعد ذلك، الأمر الذي أزعجني حقًا... في ذلك الوقت كنت في حالة صدمة ولكن الآن أشعر أن الرد الأنسب سيكون "أنا آسف". لقد طلبت نسخة من تقريرهم المرضي ووجدت مدخلاً للاتصال بزوجي وإخباره بالأخبار".
لكن الخطأ لا ينتهي عند هذا الحد. وتدعي مونك أنها بعد الاطلاع على تقرير علم الأمراض في المنزل، أدركت أنه مؤرخ قبل شهر، مما يعني أن المستشفى كانت لديها المعلومات قبل الجولة الثانية من العلاج الكيميائي، لكنها ببساطة لم تقرأ التقرير حتى موعدها.
وأضافت مونك: "لقد خضعت للعلاج الكيميائي خلال هذا الوقت وكان بإمكانهم إخباري قبل شهر، وكنت سأتجنب الجولة الثانية من العلاج الكيميائي إذا كلفوا أنفسهم عناء قراءة تقريرهم المرضي".
وأوضحت أن "بعد أن قيل لي أنني لست مصابة بالسرطان، اضطررت إلى الانتظار بضعة أيام ثم تأكد لي أنه ليس سرطانًا بعد إجراء مناقشة مع جميع الأطباء. في النهاية قرروا أن الطحال سوف يتمزق ولهذا السبب كانت هناك كتلة عليه. لقد كان مجرد نشاط في الأوعية الدموية ولا يوجد فيه سرطان.".
والآن، بعد مرور عام، تقول مونك إنها وعائلتها ما زالوا يواجهون التداعيات العقلية والعاطفية والمالية الناجمة عن الخطأ المروع في المستشفى.
وتقول إنهم من الناحية المالية ما زالوا يدفعون الفواتير.
وعلى الرغم من حقيقة أن ذلك كان خطأ المستشفى، تقول مونك إنها لم تتمكن من رفض أي من الفواتير.
"كما أنني مازلت أبدو وكأنني مصابة بالسرطان. لقد كنت صلعاء ولم أبدو على ما يرام. لقد كان بمثابة تذكير يومي بأنه شيء عشناه جميعًا. بعد مرور عام على ما حدث لي، أنا غاضبة"، قالت مونك: “لقد دمروا صحتي".
وتابعت الأم: "أنا حزينة على أطفالي لأنهم اضطروا إلى المرور بشيء كهذا في حياتهم حيث ظنوا أنهم سيفقدون أمهم. لا أستطيع أن آخذ هذا منهم. أعرف على الورق أن الأمر يبدو وكأنه بضعة أشهر فقط من حياتي، لكنه بدا وكأنه العمر كله.