ولي العهد الأردني والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول وهذا تاريخ الإنجاب!

ينتظر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، والأميرة رجوة الحسين، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الأربعاء.وقال الديوان في بيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي".وتابع البيان: "الديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة".وتزوج ولي العهد الأردني من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان في حزيران الفائت.