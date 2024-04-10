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الرجل العملاق... طوله تخطى المعدل الطبيعي بأشواط وهكذا يعيش حياته! (فيديو)
منوعات
2024-04-10 | 07:35
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الرجل العملاق... طوله تخطى المعدل الطبيعي بأشواط وهكذا يعيش حياته! (فيديو)
يقول شاب يبلغ طوله 7 أقدام وبوصة واحدة (2.14 متر) إن الأشخاص المطلعين يوقفونه في الشارع ويتوسلون إليه لالتقاط الصور.
ويطرحون أيضًا نفس الأسئلة الثلاثة: "كم طولك؟ هل تلعب كرة السلة؟ أي سيارة تقود؟"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
لكن بو براون، البالغ من العمر 30 عاماً، أصبح معتاداً على النظرات والتعليقات حول طوله. كان منشئ المحتوى المقيم في أتلانتا، والذي يتمتع بمتابعة
تيك توك
تبلغ 4.7 مليونًا، دائمًا أطول من المتوسط.
وأثناء لعب البيسبول عندما كان طفلاً، كان على والدا براون إحضار شهادة ميلاده إلى الألعاب لتسوية النزاعات حول عمره.
ويتذكر براون: "لقد ولدت بوزن 13 رطلاً، وقال الناس في المستشفى إنني أكبر طفل رأوه على الإطلاق... عندما بلغت 14 عامًا، كان طولي 6 أقدام، وبعد 10 سنوات، زاد طولي 10 بوصات وكانت هناك بعض آلام النمو الشديدة."
وكونه طويل القامة يعني أنه يجب عليه إجراء تعديلات ليتناسب معنا نحن العامة.
وتنهد قائلاً: "السفر أمر فظيع، لكن إيجابياته أكثر بكثير من سلبياته... الفنادق سيئة للغاية، والاستحمام وحتى الأسرة سيئة، ولكن لدي الآن سرير مخصص في المنزل."
ويتميز منزل براون بأسقف بارتفاع 9 أقدام وسرير بطول 9 أقدام. كما أنه يقود شاحنة بيك آب كاملة الحجم Ford F-150 Lightning.
وقال: "لن أغير طولي 7 أقدام وبوصة واحدة، وأنا معتاد على ذلك".
ويبلغ طول والده الراحل، ديوك، 6 أقدام و 9 بوصات، بينما يبلغ طول والدته ليزا ميليكي 6 أقدام.
وزوجة براون، سارة يبلغ طولها 6 أقدام وبوصة واحدة.
وأنجب الزوجان طفلتهما الأولى قبل أربعة أشهر، ويبلغ طولها بالفعل 26 بوصة.
@bigbeaubrown
Hotels aren't made for giants
#ShareTheMagic
#fyp
#tall
♬ Pink Soldiers - 23
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