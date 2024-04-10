الأمير ويليام يكسر صمته على وسائل التواصل لأول مرة منذ تشخيص إصابة كيت بالسرطان... ما علاقة كرة القدم؟ (صورة)

شابة تثير الجدل وتكشف عن مفهوم الرجال "للجمال الطبيعي": لا يدركون حقيقة عمليات التجميل! (فيديو)

شابة تثير الجدل وتكشف عن مفهوم الرجال "للجمال الطبيعي": لا يدركون حقيقة عمليات التجميل! (فيديو)

ابنة الـ3 سنوات تنقذ والدتها من الموت... ما فعلته "البطلة الصغيرة" لا يُصدق!