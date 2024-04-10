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الأمير ويليام يكسر صمته على وسائل التواصل لأول مرة منذ تشخيص إصابة كيت بالسرطان... ما علاقة كرة القدم؟ (صورة)
منوعات
2024-04-10 | 13:25
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الأمير ويليام يكسر صمته على وسائل التواصل لأول مرة منذ تشخيص إصابة كيت بالسرطان... ما علاقة كرة القدم؟ (صورة)
كسر الأمير ويليام صمته على وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة منذ تشخيص إصابة زوجته بالسرطان.
وأشاد الأمير، وهو من مشجعي كرة القدم المتحمسين ورئيس الاتحاد الإنجليزي، براشيل ديل التي أعلنت صباح الأربعاء اعتزالها، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وأخذت الأميرة كيت، 42 عامًا، استراحة من واجباتها الملكية بعد إجراء عملية جراحية مخطط لها في البطن في كانون الثاني الفائت، وإعلانها عن اكتشاف السرطان.
وتحدثت كيت عن "الصدمة الكبيرة" التي أصابتها من هذا الاكتشاف، وقالت إنها بدأت دورة من "العلاج الكيميائي الوقائي" في أواخر شباط الماضي.
ومنذ ذلك الحين ظلت الصفحة الرسمية للأمير والأميرة على إنستغرام صامتة.
لكن الأربعاء شارك ويليام برسالة شخصية في خاصة القصص عبر انستغرام.
وكتب: "شكرًا لك على العديد من العروض التي لا تُنسى مع @Lionesses و@racheldaly3. !
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