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حرائق الغابات بأوروبا في 2023 بين الأسوأ في هذا القرن

منوعات
2024-04-10 | 14:56
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حرائق الغابات بأوروبا في 2023 بين الأسوأ في هذا القرن
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حرائق الغابات بأوروبا في 2023 بين الأسوأ في هذا القرن

ذكر تقرير من المفوضية الأوروبية نُشر اليوم الأربعاء أن موسم حرائق الغابات لعام 2023 في أوروبا كان من بين الأسوأ خلال هذا القرن.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية حول حرائق الغابات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، اشتعلت الغابات في مساحة تزيد عن نصف مليون هكتار، ما يعادل ضعف مساحة لوكسمبورج.

ووفقا لبيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبية، كانت أسوأ ثلاث سنوات في هذا القرن من حيث حجم المساحات التي تعرضت لحرائق هي عام 2017 عندما اشتعلت الحرائق في مساحة تقدر بنحو 988427 هكتار، و2022 عندما بلغت المساحة حوالي 837،212 هكتار في حين بلغت نحو 588388 هكتار في عام 2007.

ويظهر التقرير تفاقم حرائق الغابات خلال صيف عام 2023، حيث أثرت بشكل رئيسي على منطقة البحر المتوسط، وتعرضت اليونان لأكبر حريق تشهده القارة الأوروبية منذ الثمانينيات بالقرب من ألكساندروبولي.

وجاء في التقرير أن التغير المناخي يزيد من تكرار حدوث حرائق الغابات، وباتت الحرائق تؤثر بشكل متزايد على مناطق لم تُعتبر في الماضي عرضة للحرائق. وأضاف أنه من المرجح أن يتدهور الوضع، وفقا لتقرير تقييم مخاطر المناخ الأوروبي الذي صدر في مارس آذار.

وتظهر البيانات الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 أن عدد الحرائق تقريبا زاد بمقدار الضعف مقارنة بالمتوسط العام. ورغم زيادة عدد الحرائق، فإنها لم تتسبب في حدوث أضرار كبيرة في المساحات التي اشتعلت فيها النيران.

ووفقا للتقرير، تسببت حرائق الغابات في إصدار حوالي 20 ميجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل ما يقرب من ثلث جميع الانبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي في الاتحاد الأوروبي في عام واحد.

ومن المقرر نشر التقرير النهائي لعام 2023 في الخريف.

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