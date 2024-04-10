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كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... "في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته"!

منوعات
2024-04-10 | 15:21
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كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... &quot;في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته&quot;!
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كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... "في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته"!

كشف رجل مدمر أن زوجته كانت على علاقة فاضحة مع صديقتها في صالة الألعاب الرياضية.

وشارك الرجل حزنه بشكل مجهول عبر الإنترنت، وأكد أنه لم تكن هناك أعلام حمراء صارخة في الفترة التي سبقت الكشف ع الحقيقة المرة، مدعيًا أنهما كانا يعيشان ما يعتقد أنه "الحلم الأميركي". لقد واعد زوجته لمدة أربع سنوات قبل أن يتقدم لها، ويعيشان حياة رائعة معًا في منزل جميل، وفق ما نقل موقع ميرور.

لقد كان كلاهما أيضًا من الشخصيات البارزة في حياتهما المهنية، بينما تمكنا من الحفاظ على "اتصال جسدي رائع" وحياة جنسية نارية - لذا جاءت فضيحة الغش بمثابة صدمة كاملة. 

وأوضح في منشور على موقع Reddit: "لقد أصبحت صديقة جيدة حقًا مع فتاة أخرى من صالة الألعاب الرياضية لدينا وبدأوا في التسكع وتبادل الرسائل النصية كثيرًا.

وتابع: "اعتقدت أن الأمر غريب بعض الشيء، لكنني كنت مع زوجتي لمدة 7 سنوات ولدينا اتصال جسدي رائع وحياة جنسية جيدة.... لذلك لم أكن أعتقد أنها مثلية. أعربت لها عن قلقي مرات عدة بشأن مدى قوة "صداقتهما"، وكنت أحصل على تأكيدات في كل مرة بأن الأمر كذلك. لقد كانتا مجرد أصدقاء".


وبهذه التطمينات أوضح الرجل أنه وضع همومه جانباً. كانت زوجته قد أنجبت للتو ابنتهما البالغة من العمر عامًا واحدًا وكان على يقين من أنه لن يعيق أي شيء تربية طفلتهما.

ولكن في يوم من الأيام، تغير كل شيء. وتابع: "لقد عدت إلى المنزل من صالة الألعاب الرياضية ذات يوم وكانت طفلتي تأخذ قيلولة في الحضانة... فتحت الباب المجاور وكانت زوجتي عارية. دفعت الباب أكثر قليلا وكانت صديقتها أيضا عارية مختبئة خلف الباب... يبدو أنهما كانتا تقيمان علاقة مثلية سرية لأشهر عدة. لقد انفصلنا الآن وما زالا معًا".

وبينما يدعي الرجل أن هذا كان "ساحقًا للروح" في البداية، فهو الآن مقتنع بأن زوجته السابقة "ليست شخصًا جيدًا" وأن الابتعاد عن علاقة خادعة لن يؤدي إلا إلى تحسين حياته.

وأضاف: "اعتقدت أنني كنت في زواج سعيد، لكنني أعتقد أنني كنت أحب عيش الحلم الأميركي أكثر. سأجد شخصًا يحترمني بالفعل وهو شخص جيد".

قوبلت رواية الرجل المذهلة بتعليقات لا تعد ولا تحصى على موقع Reddit، وكتب أحد الأشخاص: "أنا آسف لما حدث لك... الجنس ليس عذرًا للخيانة. إنه ليس كذلك. لديك نظرة إيجابية! ستجد شخصًا أكثر ملاءمة لك وشخصًا أفضل أيضًا."

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