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"هدية" في بريدها حولت حياتها الى فيلم رعب... ما تلقته يثير الريبة: قدمت بلاغًا للشرطة ولكن! (صورة)

منوعات
2024-04-10 | 15:45
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&quot;هدية&quot; في بريدها حولت حياتها الى فيلم رعب... ما تلقته يثير الريبة: قدمت بلاغًا للشرطة ولكن! (صورة)
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"هدية" في بريدها حولت حياتها الى فيلم رعب... ما تلقته يثير الريبة: قدمت بلاغًا للشرطة ولكن! (صورة)

شاركت امرأة رعبها بعد تلقيها "هدية" مثيرة للقلق تم إرسالها مباشرة إلى منزلها من "شخص غامض". وأوضحت كيف انتقلت إلى منزل جديد قبل 10 أشهر فقط، ولم تعط عنوانها إلا لمن هم في دائرتها المقربة، وفق ما نقل موقع ميرور.

لكنها عادت إلى المنزل ذات يوم لترى رسالة من فيلادلفيا، بنسلفانيا، تنتظرها في صندوق بريدها، مما جعلها تتساءل عما يمكن أن تحتويه لأنها لا تعرف أحداً من هناك. 

وبعد أن فتحت الرسالة، بدأت تشعر بالذعر لأنها تحتوي على رسالة مثيرة للقلق من كلمتين، نصها: "أفكر فيك"، وإلى جانب الرسالة حقيبة صغيرة تحتوي على مجموعة أظافر. 

وبحثًا عن إجابات، شاركت السيدة "الهدية" غير العادية على موقع Reddit وهي تتساءل: "لماذا يرسل شخص ما هذا الأمر؟" وأضافت: "أبحث عن الأسباب التي تدفع شخص ما إلى إرسال هذه الرسالة إلى شخص ما؟ لقد كانت موجهة إليّ. لقد مضى على وجودي في هذا المنزل 10 أشهر فقط. أعيش في الغرب الأوسط ولا أعرف أحداً في بنسلفانيا".

ومنذ استلام البريد، قامت المرأة بتحديث إعدادات الخصوصية على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأزالت المعلومات الشخصية التي شاركتها سابقًا على المنصات العامة. 

وأضافت: "لقد قدمت بلاغًا للشرطة، لكنهم لم يبدوا مهتمين جدًا. لقد أعطيته لزميل في العمل ليحتفظ به، لا أريده في منزلي ولكن أيضًا يمكن أن يصبح دليلاً في يوم من الأيام... الأمر غريب وكلما طالت المدة من دون معرفة السر خلفه، أصبح الأمر أكثر رعبًا."

وتعليقًا على منشورها، قال أحد المستخدمين المعنيين: "أعتقد أنهم كانوا يفكرون فيك... بكل ما ينطوي عليه ذلك من أهوال". وأضاف مستخدم آخر: "إنه مجرد شخص يحاول إخافتك".
 

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