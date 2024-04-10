وقالت إنه خلال فترة حملها، كانت لديها رغبة لا يمكن السيطرة عليها في تناول القطط البرية، وهو طبق غريب موجود في المنطقة الجبلية النائية التي تعيش فيها.وقالت ألما إنها بحثت عن قط أسود من أصدقاء القرية وأكلته مقليا بالأعشاب، وهو الأمر الذي ندمت عليه لاحقا عندما ولد جارين.وما أثار رعبها أن زملائها السكان المحليين شجعوها على أفكارها حول اللعنة.ومع ذلك، عندما أخذت جارين أخيرًا إلى الأطباء المؤهلين هذا الشهر، اكتشفوا أنه يعاني من حالة طبية تسمى فرط الشعر، وهي متلازمة نادرة بشكل لا يصدق حيث تم الإبلاغ عن 50 إلى 100 حالة فقط في جميع أنحاء العالم منذ العصور الوسطى.

وتظهر لقطات الصبي "المستذئب" وهو يلعب على الرغم من إصابته بحالة طبية تسببت في نمو شعر وجهه الزائد.وقالت ألما: "أشعر بالقلق عليه كثيراً عندما يحين وقت ذهابه إلى المدرسة. قد يتعرض للتنمر لكونه مختلفًا... لقد ألقيت اللوم على نفسي عندما ولد بسبب الرغبة الشديدة لدي. شعرت بالذنب الشديد. لكن الأطباء أخبروني مؤخرًا أن الأمر غير مرتبط بما أفكر به".من بين أطفال ألما الثلاثة، كان الطفل الأوسط، جارين، هو الوحيد الذي ولد بهذه الحالة.ووُلدت أخته الكبرى وشقيقه الصغير من دون أي مضاعفات.وقالت ألما إن جارين كان فتى سعيداً ومرحاً، لكنه يشكو من الطفح الجلدي والحكة عندما يصبح الطقس حاراً.وأضافت: "أحممه عندما يكون الجو حاراً. حتى أننا حاولنا قص الشعر، لكنه كان ينمو مرة أخرى لفترة أطول وأكثر سمكًا، لذلك توقفنا عن القيام بذلك."أخيراً أجرت ألما استشارة مع طبيب أمراض جلدية هذا الشهر.وأكدوا أن حالة جارين كانت فرط نمو الشعر النادر للغاية، وتسمى أيضًا "متلازمة المستذئب" والتي تؤثر فقط على ما يقدر بـ "واحد من كل مليار شخص".وقالت الدكتورة رافيليندا سوريانو بيريز، التي فحصت جارين: "نعتقد أن هذه حالة موروثة، لكنها نادرة جدًا... واحد فقط من مليار شخص يمكن أن يصاب به".وأضافت الطبيبة أنه على الرغم من أن فرط الشعر ليس له علاج، إلا أن العلاجات مثل إزالة الشعر بالليزر يمكن أن تساعد في علاج هذه الحالة.وقالت: "سنحاول إجراء عشر جلسات خلال أربعة إلى ستة أسابيع ثم المراقبة".وتطلب الأم ألما الآن المساعدة لأن كل جلسة ستكلف الأسرة 2500 بيزو فلبيني (35 جنيهًا إسترلينيًا).وقالت: "أنا ممتنة جدًا لأولئك الذين ساعدونا بالفعل. أتمنى أن يحصل ابني على فرصة أفضل في الحياة بمساعدتكم.