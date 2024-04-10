الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أكلت القطط البرية خلال حملها... ابنها ولد مصابا بـ"متلازمة المستذئب": أعتقد أنها لعنة! (فيديو)

منوعات
2024-04-10 | 16:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أكلت القطط البرية خلال حملها... ابنها ولد مصابا بـ&quot;متلازمة المستذئب&quot;: أعتقد أنها لعنة! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أكلت القطط البرية خلال حملها... ابنها ولد مصابا بـ"متلازمة المستذئب": أعتقد أنها لعنة! (فيديو)

كشفت أم عن مخاوفها من أن حالة "متلازمة المستذئب" التي يعاني منها ابنها ناجمة عن تناولها قطة أثناء الحمل أثناء محاولتها إشباع شهيتها.

وفي التفاصيل، وُلد جارين جامونجان، البالغ من العمر عامين، من أباياو في الفلبين، برأس ممتلئ بالشعر، وسوالف سوداء، وبقع من الشعر تملأ وجهه ورقبته وظهره وذراعيه، نتيجة "حادثة فردية" تسجل بين مليار حالة طبية.

لكن والدته المؤمنة بالخرافات، ألما، اعتقدت أن مظهر الصبي كان بسبب لعنة أصابتها عندما أكلت قطة برية أثناء حملها بابنها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.


وقالت إنه خلال فترة حملها، كانت لديها رغبة لا يمكن السيطرة عليها في تناول القطط البرية، وهو طبق غريب موجود في المنطقة الجبلية النائية التي تعيش فيها.

وقالت ألما إنها بحثت عن قط أسود من أصدقاء القرية وأكلته مقليا بالأعشاب، وهو الأمر الذي ندمت عليه لاحقا عندما ولد جارين.

وما أثار رعبها أن زملائها السكان المحليين شجعوها على أفكارها حول اللعنة.

ومع ذلك، عندما أخذت جارين أخيرًا إلى الأطباء المؤهلين هذا الشهر، اكتشفوا أنه يعاني من حالة طبية تسمى فرط الشعر، وهي متلازمة نادرة بشكل لا يصدق حيث تم الإبلاغ عن 50 إلى 100 حالة فقط في جميع أنحاء العالم منذ العصور الوسطى.


وتظهر لقطات الصبي "المستذئب" وهو يلعب على الرغم من إصابته بحالة طبية تسببت في نمو شعر وجهه الزائد.

وقالت ألما: "أشعر بالقلق عليه كثيراً عندما يحين وقت ذهابه إلى المدرسة. قد يتعرض للتنمر لكونه مختلفًا... لقد ألقيت اللوم على نفسي عندما ولد بسبب الرغبة الشديدة لدي. شعرت بالذنب الشديد. لكن الأطباء أخبروني مؤخرًا أن الأمر غير مرتبط  بما أفكر به".

من بين أطفال ألما الثلاثة، كان الطفل الأوسط، جارين، هو الوحيد الذي ولد بهذه الحالة.

ووُلدت أخته الكبرى وشقيقه الصغير من دون أي مضاعفات.


وقالت ألما إن جارين كان فتى سعيداً ومرحاً، لكنه يشكو من الطفح الجلدي والحكة عندما يصبح الطقس حاراً.

وأضافت: "أحممه عندما يكون الجو حاراً. حتى أننا حاولنا قص الشعر، لكنه كان ينمو مرة أخرى لفترة أطول وأكثر سمكًا، لذلك توقفنا عن القيام بذلك."

أخيراً أجرت ألما استشارة مع طبيب أمراض جلدية هذا الشهر.

وأكدوا أن حالة جارين كانت فرط نمو الشعر النادر للغاية، وتسمى أيضًا "متلازمة المستذئب" والتي تؤثر فقط على ما يقدر بـ "واحد من كل مليار شخص".

وقالت الدكتورة رافيليندا سوريانو بيريز، التي فحصت جارين: "نعتقد أن هذه حالة موروثة، لكنها نادرة جدًا... واحد فقط من مليار شخص يمكن أن يصاب به".

وأضافت الطبيبة أنه على الرغم من أن فرط الشعر ليس له علاج، إلا أن العلاجات مثل إزالة الشعر بالليزر يمكن أن تساعد في علاج هذه الحالة.

وقالت: "سنحاول إجراء عشر جلسات خلال أربعة إلى ستة أسابيع ثم المراقبة".

وتطلب الأم ألما الآن المساعدة لأن كل جلسة ستكلف الأسرة 2500 بيزو فلبيني (35 جنيهًا إسترلينيًا).

وقالت: "أنا ممتنة جدًا لأولئك الذين ساعدونا بالفعل. أتمنى أن يحصل ابني على فرصة أفضل في الحياة بمساعدتكم.
 

آخر الأخبار

منوعات

القطط

البرية

حملها...

ابنها

مصابا

بـ"متلازمة

المستذئب":

أعتقد

لعنة!

(فيديو)

LBCI التالي
وفاة الفيزيائي البريطاني الحائز على نوبل بيتر هيغز عن 94 عاما
شعرت بوجود شيء غريب في "المنطقة الحساسة"... ما وجده الطبيب شكّل صدمة: "لم أر شيئًا كهذا من قبل"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-09

صاحبة لقب "الرياضية الأكثر جاذبية في العالم" تذهل المتابعين... وكأنها "أفروديت" اليونانية! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-03-28

"الملضوم"... أكلة سورية تاريخية على طريقة الشيف علي حجو (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-03-21

"طفل مغازل للغاية"... مواقف طريفة تتعرض لها أم والسبب ابتسامة ابنها؟! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-03-11

خلال تنقلها على السجادة الحمراء في الأوسكار... ليزا كوشي تتعثر وتسقط أرضا: " كانت هناك فتحة! هل رأيتم ذلك؟" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:25

ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!

LBCI
منوعات
15:45

"هدية" في بريدها حولت حياتها الى فيلم رعب... ما تلقته يثير الريبة: قدمت بلاغًا للشرطة ولكن! (صورة)

LBCI
منوعات
15:21

كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... "في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته"!

LBCI
منوعات
14:56

حرائق الغابات بأوروبا في 2023 بين الأسوأ في هذا القرن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:29

استشهاد 3 أبناء لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في ضربة جوية إسرائيلية على غزة

LBCI
منوعات
2024-04-09

مؤثرة أميركية تتحدّث عن عادات وتقاليد عيد الفصح المختلفة في فرنسا... وهكذا صدمت متابعيها! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:57

منسقية زحلة في "القوات" استنكرت الاعتداء على مقرّ القومي في جديتا: ليس من أسلوبنا اعتماد لغة السلاح

LBCI
منوعات
2024-04-05

قبل حفل زفافهما... امرأة تكشف عن قائمة طلبات صديقتها وخطيبها الباهظة الثمن!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:57

سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أهداف غزيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وسهرة نارية متوقعة الليلة أيضا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تحالف تلو الآخر هكذا تسعى الولايات المتحدة لتطويق الصين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في غزة... أجواء العيد تنبعث من بين الأنقاض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

رغم كل شيء... عيد الفطر يعيد بعض أهل القرى الجنوبية الحدودية الى قراهم ولو جزئياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إسرائيل تستخرج الغاز... أما لبنان فمن ينتظر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الجيش الاسرائيلي كثف استعداداته بمواجهة أي رد إيراني محتمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ما هي أبرز المظاهر الإحتفالية لعيد الفطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

محمد سرور قتل في جريمة منظمة... فمن هو؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:44

معلومات الـLBCI: التحقيقات توصلت الى تحديد اسم جديد اساسي على علاقة بالعصابة التي قتلت باسكال سليمان وهو ز. ق. وكان أوقف سابقا مع أ. ن. عام ٢٠١٩ في جرم تأليف عصابة سرقة سيارات وهو الآن موجود في سوريا

LBCI
خبر عاجل
10:29

استشهاد 3 أبناء لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في ضربة جوية إسرائيلية على غزة

LBCI
فنّ
03:30

ريهانا تُشعل الإنترنت بفعلتها المشينة: جلسة تصوير مهينة للمسيحيين بثياب راهبة "مثيرة" (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

كيف قتلت العصابة باسكال سليمان؟... الـLBCI تعرض فيديوهات لنشاط العصابة الإجرامي

LBCI
صحف اليوم
00:16

مصدر حكومي بارز لـ "الجمهورية": قطبة مخفية في جريمة باسكال سليمان خصوصاً لجهة تسريب الفيديو

LBCI
أمن وقضاء
07:47

هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟

LBCI
صحف اليوم
23:40

مصدر قضائي لـ"الأنباء الكويتية": إفادات الموقوفين أجمعت على أن الدافع الوحيد لجريمة قتل سليمان هو السرقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

محمد سرور قتل في جريمة منظمة... فمن هو؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More