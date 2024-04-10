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ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!
منوعات
2024-04-10 | 16:25
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ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!
تم تجريد ملكة جمال ماليزية من لقبها بعد رد فعل عنيف على مقطع فيديو لها وهي ترقص بشكل إيحائي مع راقصين ذكور أثناء إجازتها في تايلاند.
وشوهدت Viru Nikah Terinsip وهي ترقص بشكل إيحائي مع راقصين ذكور يرتدون ملابس ضيقة في لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لموقع Asia One.
وقدمت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما، والتي فازت العام الفائت بجائزة تمثل روح اللطف والحكمة الأسطورية، اعتذارا علنيا عن الفيديو يوم الاثنين وعرضت إعادة لقبها قبل ساعات من تأكيد المسؤولين أنها ستفقد ألقابها الشرفية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وسحبت جمعية Kadazandusun الثقافية (KDCA) رسميًا لقب Unduk Ngadau Johor، وأشار الرئيس Tan Sri Joseph Pairin Kitingan إلى أن "هذه لن تكون مشكلة إذا كانت مجرد شخص عادي".
وأوضح: "لقد علمنا أنها ذهبت في عطلة خاصة مع عائلتها إلى تايلاند... نحن نفعل أشياء سخيفة وننجرف أثناء العطلة."
وأضاف، وفقًا لصحيفة The Star: "كان هناك الكثير من ردود الفعل المتباينة، فقد رأى البعض الفكاهة في الفيديو الخاص بها، والبعض الآخر تعاطف، والبعض الآخر كان غير سعيد واشتكى... نحن [KDCA] لا نريد أن نكون الهدف ونجذب انتباهًا غير ضروري."
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت السيدة تيرينسيب إنها ترغب في اعادة اللقب "بشرف وتواضع"، مضيفة أنها "انضمت إلى مسابقة Unduk Ngadau بإرادتي وأعادت هذا اللقب دون إكراه".
وتابعت: "إن الأمر يتعلق بالإيمان بنفسي وتقديري لها... أنا لست مثالية... الجميع يرتكبون الأخطاء."
وشكرت العارضة الشابة الجمهور على دعمهم وقالت إنه يجب على الجميع "التركيز على القضايا الأخرى والمضي قدمًا" بعيدًا عن الضجة.
كما طلبت من الأشخاص عدم استهداف عائلتها وأصدقائها، لأنهم "ليسوا معنيين بهذا الأمر".
وقال الرئيس كيتينجان في بيانه: "نأمل أن تقبل هذا القرار جيدًا. فليكن هذا بمثابة تحذير للجميع بعدم تكرار الخطأ."
وفازت السيدة تيرينسيب بلقبها العام الفائت، وهو حدث تم عرضه في مهرجان الحصاد السنوي في صباح، شمال بورنيو.
وتقام المسابقة لإحياء ذكرى روح هومينودون، وهي شخصية أسطورية تمثل الطيبة والحكمة.
وتعد السيدة Terinsip شخصية مشهورة، حيث تشارك مقاطع الفيديو الموسيقية ومقاطع فيديو الماكياج مع أكثر من 100000 معجب على يوتيوب، وكذلك مع الجماهير على تيك توك.
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ماليزية
تُجرد
لقبها...
والسبب:
رقصة؟!
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