ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!

وفاة الفيزيائي البريطاني الحائز على نوبل بيتر هيغز عن 94 عاما

وفاة الفيزيائي البريطاني الحائز على نوبل بيتر هيغز عن 94 عاما

شعرت بوجود شيء غريب في "المنطقة الحساسة"... ما وجده الطبيب شكّل صدمة: "لم أر شيئًا كهذا من قبل"