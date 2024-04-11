ظنّت أنها تعاني من أعراض انقطاع الطمث... امرأة تكتشف إصابتها بالسرطان بشكل مفاجئ (فيديو)

اعتقدت الكندية سوزيت فيريرا البالغة من العمر 41 عاماً أنها تعاني فقط من أعراض انقطاع الطمث إلا أنها اكتشفت بعد أيام قليلة إصابتها بمرض السرطان.

وقالت سوزيت في حديث لمجلة " بيبول " الأميركية إنها عانت من ألم حاد أسفل ضلوعها في الجانب الأيمن، لافتةً إلى اعتقادها أنه سيختفي بعد عدّة أيام إلا أنها ذهبت في نهاية المطاف إلى قسم الطوارئ بعد أربعة أيام من الألم المتواصل.

وتابعت: "خضعت أولاً لفحص بالموجات فوق الصوتية، ثم لفحص بالأشعة المقطعية، أظهر وجود تشوهات في الغدد الليمفاوية"، مضيفةً أنه تم أخذ خزعة لاحقاً والتي أظهرت إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية في المرحلة الرابعة.

وقررت فيريرا لاحقاً مشاركة قصتها عبر حسابها على "انستغرام" للتواصل مع الأشخاص الآخرين الّذين يواجهون تجربة مماثلة، مشيرةً إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة قوية للغاية، وأنا متأكدة من أنني يمكن أن أجد شخصًا آخر يمر بشيء مماثل".

وشاركت فيريرا عبر حسابها نفسه المعالم البارزة في رحلتها مع السرطان في مقطع فيديو حديث، قامت فيه بقرع الجرس إيذانًا بانتهاء الجولة الأولى من العلاج الكيميائي.

كما حثّت أيضاً متابعيها على إجراء فحص في حال ملاحظتهم حصول أي تغييرات مفاجأة، مشددةً على أهمية الانتباه إلى وجود أعراض التعرق الليلي وانتفاخ البطن.

ولفتت فيريرا في منشورها الأخير إلى أنها تشعر حالياً بالارتياح لكنها ما زالت تهتم بصحتها يومياً، مضيفةً "السرطان يمنحك منظوراً مختلفًا للحياة، ويجبرك على الاستمتاع حتى باللحظات الصغيرة".