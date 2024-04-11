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"أبحث عن زوج ثري... أرسل لي رسالة مباشرة": ما قامت به شابة على متن الطائرة لم يكن متوقعًا! (فيديو)

منوعات
2024-04-11 | 11:20
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&quot;أبحث عن زوج ثري... أرسل لي رسالة مباشرة&quot;: ما قامت به شابة على متن الطائرة لم يكن متوقعًا! (فيديو)
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"أبحث عن زوج ثري... أرسل لي رسالة مباشرة": ما قامت به شابة على متن الطائرة لم يكن متوقعًا! (فيديو)

"أبحث عن زوج ثري... أرسل لي رسالة مباشرة": ما قامت به شابة على متن الطائرة لم يكن متوقعًا! (فيديو)

كانت "كارولينا جيتس" على متن رحلة جوية من ميامي إلى نيويورك عندما قررت دعوة الرجال الأثرياء لمواعدتها عبر مكبر للصوت، وقررت الاستعانة بمضيفة طيران لمساعدتها في تنفيذ خطتها الجريئة إلى حد ما.

وفي التفاصيل، اعترفت الفتاة، البالغة من العمر 29 عامًا، بأنها ليست من محبي تطبيقات المواعدة لأنها تفضل مقابلة الأشخاص على أرض الواقع، ورأت أن الطائرة هي المكان المناسب للبحث عن الحب.

وكانت كارولينا قد ناقشت سابقًا من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر منصة تيك توك، خطتها مع المضيفة الجوية.

وفي هذا السياق، قامت كارولينا باصطحاب لافتة تتضمن رمز الاستجابة السريعة الذي يرتبط بحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوت اللافتة على العبارة التالية: "أبحث عن زوج ثري، أرسل لي رسالة مباشرة".

وقوبل هذا الإعلان بجولة من التصفيق على متن الطائرة، حتى أن الطيار خرج من غرفة القيادة لإلقاء نظرة على السبب خلف الضجة.
 
 

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ثري...

رسالة

مباشرة":

الطائرة

متوقعًا!

(فيديو)

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