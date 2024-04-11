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رجل يعيش تجربة غريبة جعلته يتعاطف مع المتحولين جنسيا... اليكم ما حصل معه! (فيديو)
منوعات
2024-04-11 | 12:00
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رجل يعيش تجربة غريبة جعلته يتعاطف مع المتحولين جنسيا... اليكم ما حصل معه! (فيديو)
رجل يعيش تجربة غريبة جعلته يتعاطف مع المتحولين جنسيا... اليكم ما حصل معه! (فيديو)
ادعى رجل أن الأشخاص من حوله يظنون أنه امرأة بسبب مظهره الطبيعي، كما تحدث بصراحة عن الأحاديث المروعة التي خاضها مع الغرباء بسبب مظهره الأنثوي، حيث ذهب بعضهم إلى حد التساؤل إذا كان عابرًا جنسيا.
وعلى الرغم من ولادته ذكرًا، كشف "لوكاس مكارسون" أن الناس يسألونه بانتظام عما إذا كان أنثى أم أنه امرأة متحولة جنسيًا.
وفي التفاصيل، عُرف مكارسون البالغ من العمر 21 عامًا، على نطاق واسع بعد أن روى ما عاشه بسبب هذه التجربة والتي جعلته أكثر تعاطفًا مع الأشخاص المتحولين جنسياً.
كذلك، نشر مكارسون مقطع فيديو لنفسه وهو يروي القصة عبر حسابه على منصة تيك توك، حيث أوضح أن امرأة قالت له ذات مرة وهي تنظر إليه بطريقة متعاطفة: "باعتباري امرأة مسيحية، أشعر بالعزم على إخبارك أن الله قد خلقك على صورته ومثاله".
ولم يكن مكارسون يريد إثارة الجدل وجذب المزيد من الاهتمام لنفسه، لذلك اكتفى بشكر المرأة فقط لأنه لم يكن متأكدًا مما سيقوله أيضًا، ولكنه انزعج عندما أكملت: "اعلم أن الله قادر على إعادتك مما أنت فيه".
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