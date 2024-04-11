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ابنة الثلاث سنوات تنقذ والدتها من خطر الموت... إليكم تفاصيل ما حصل معهما!
منوعات
2024-04-11 | 13:03
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ابنة الثلاث سنوات تنقذ والدتها من خطر الموت... إليكم تفاصيل ما حصل معهما!
ابنة الثلاث سنوات تنقذ والدتها من خطر الموت... إليكم تفاصيل ما حصل معهما!
نسبت أم الفضل لطفلتها الصغيرة في إنقاذ حياتها بعد أن أُصيبت بنوبة صرع وسقطت في الحمام، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كان قد تحول لون وجه البريطانية "إيما إيفانز" إلى الأزرق عندما عثر عليها زوجها "ألون" بعد أن تلقى مكالمة من ابنتهما.
واعتقدت إيما، البالغة من العمر 33 عاماً، أنها كانت على وشك الموت لو لم تتصل ابنتها أميليا بوالدها ، والبالغة من العمر ثلاث سنوات.
وعند وصول ألون، وجد زوجته في الحمام فاقدة لوعيها من دون نبض وغير قادرة على التنفس، ولكن بعد ست محاولات من الإنعاش القلبي الرئوي، تمكن الأطباء من إعادة تشغيل قلبها.
وبعد قضاء خمسة أيام في المستشفى، تم إرسال إيما إلى المنزل مع تعليمات صارمة بالراحة، وقالت إن ابنتها الصغيرة هي السبب في بقائها على قيد الحياة اليوم.
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