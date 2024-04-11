بعد اعتراف غير متوقع من زوجها... امرأة تقرر الانفصال وتطرد الأخير من المنزل!

بعد اعتراف غير متوقع من زوجها... امرأة تقرر الانفصال وتطرد الأخير من المنزل!



كشفت امرأة أنها انفصلت عن زوجها بعد أن قام بتثبيت كاميرا خفية للتجسس عليها بهدف إثبات أنها "كسولة وعديمة القيمة".



وفي التفاصيل، أوضحت المرأة أنها شعرت بانتهاك خصوصيتها، لذلك طردت زوجها من المنزل، ومع ذلك، سارع المتابعون إلى اتهام الأخيرة بافتعال المشكلة.



وشرحت المرأة، وهي أم لثلاثة أطفال، أن الخلاف بدأ عندما ادعى زوجها أن مهاراتها التنظيمية لم تكن على مستوى توقعاته.



واتصل زوجها بها بعد إهمالها إرسال الشيكات البريدية لموظفيه معترفا لها بأنه قام بتركيب كاميرا خفية حيث رآها مستلقية وتشاهد التلفزيون على الرغم من ادعائها بأنها مشغولة.



وفي هذا السياق، قررت المرأة الانفصال عن زوجها وقامت على الفور بطرده من المنزل لأنها لم تتقبّل ما قام به حقًا.