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امرأة تعيش علاقة ثلاثية مع دمى مرعبة... وهذا ما كشفته عن أبنائهم! (فيديو)

منوعات
2024-04-11 | 15:01
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امرأة تعيش علاقة ثلاثية مع دمى مرعبة... وهذا ما كشفته عن أبنائهم! (فيديو)
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امرأة تعيش علاقة ثلاثية مع دمى مرعبة... وهذا ما كشفته عن أبنائهم! (فيديو)

امرأة تعيش علاقة ثلاثية مع دمى مرعبة... وهذا ما كشفته عن أبنائهم! (فيديو)

كشفت امرأة أنها تزوجت من دمية على شكل رجل وطولها ستة أقدام، وادعت أنها الآن في علاقة ثلاثية مع الدمى التي تزوجتها منذ ست سنوات.

وفي التفاصيل، تزوجت "فيليسيتي كادليك" من الدمية روبرت، وذلك في حفل خاص في منزلها بعد علاقة دامت لمدة ثماني سنوات.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا قد تزوجت في عام 2018 من دمية تدعى "كيلي روسي"، والتي تدعي أنها تكبرها بـ 16 عامًا.

ولم تتوقع فيليسيتي أن تقع في حب روبرت بعد وقت قصير من حفل الزفاف، والآن أصبح الثلاثي في علاقة ثلاثية.

وكشفت فيليسيتي أنها "التقت" بالدمى لأول مرة عبر موقع الكتروني خاص بمستلزمات عيد الهالوين حيث اشترتها بمبلغ قدره 1000 دولار.

ويقوم الثلاثي بتربية عائلتهم الكبيرة ولديهم 10 أطفال معًا، بما في ذلك الدمى راشيل، لونا، بيلي، هولي، فيكتور، مارتي، فيني، غريملي، روبي ومولي، ويتوقعون أيضًا استقبال طفلًا آخر ويُدعى بيتر.
 
 

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(فيديو)

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