"وورلد اوف ووركرافت" ستُتاح مجددا في الصين... وهذه التفاصيل

"وورلد اوف ووركرافت" ستُتاح مجددا في الصين... وهذه التفاصيل



ستُتاح مجدداً في الصين لعبة "وورلد أوف ووركرافت" وغيرها من ألعاب الفيديو الناجحة، بدءاً من الصيف المقبل، على ما أعلنت شركة "بليزرد" الأميركية وشريكتها المحلية "نيت إيز" الأربعاء، وذلك بعد أكثر من عام على سحب هذه الألعاب من السوق الصينية بسبب خلافات بين الشركتين حول تجديد العقود.



وأعلنت الشركتان في بيان أن "ألعاب الفيديو المحبوبة من شركة بليزرد انترتينمنت والتي جذبت ملايين اللاعبين في الصين ستعود إلى السوق تباعا، بدءا من هذا الصيف، بموجب عقد نشر متجدد".



وكانت أُوقفت خوادم "WoW" الصينية في كانون الثاني عام 2023، ما أثار موجة من الغضب والحزن لدى محبي اللعبة.



و"وورلد اوف ووركرافت" تحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.



وبدأت "بليزرد" تُدخِل ألعابها إلى الصين عام 2008 من خلال شراكة مع "نت ايز" الصينية العملاقة، إذ على الشركات المطوّرة الاجنبية التعاون مع شركة محلية لدخول السوق، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



