شابة تكتشف مقاطع فيديو فاضحة مزيفة لها على مواقع للبالغين... ما علاقة صديقها المفضل؟!

شابة تكتشف مقاطع فيديو فاضحة مزيفة لها على مواقع للبالغين... ما علاقة صديقها المفضل؟!



كشفت امرأة كيف عثرت على مقاطع فيديو إباحية مزيفة لها وهي تمارس الجنس مع العديد من الرجال عبر الإنترنت، لتكتشف أن صديقها المفضل هو الذي كان خلف هذا الأمر المرعب.



وفي التفاصيل، تحدثت المرأة العشرينية، والتي تحمل الاسم المستعار جودي، عن محنتها المؤلمة، موضحة كيف اكتشفت عام 2019 ملفات مزيفة لها وتطورت لاحقا إلى مقاطع فيديو إباحية مزيفة باحتراف.



وعام 2021، تم إرسال رابط لموقع إباحي من حساب بريد إلكتروني مجهول إلى جودي، ما قادها إلى اكتشاف صور فاضحة ومقطع فيديو لها، حيث تمت إضافة وجهها رقميًا إلى جسد امرأة أخرى، وهو ما يُعرف بـ"التزييف العميق".



وفي البداية، لاحقت الشرطة الموضوع ولكنها لم تكتشف المسؤول عن ذلك، ولكن جودي تحولت بنفسها إلى محققة واكتشفت في النهاية أن الشخص المسؤول كان أحد أفضل أصدقائها، "ألكسندر وولف"، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 26 عامًا.



واتصلت جودي بالنساء الأخريات في الصور لتحذيرهن إذ اكتشفن معًا المزيد من حسابات تنشر صورهن، كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو جودي وهي تمارس الجنس مع رجال مختلفين في وضعيات جريئة وفاضحة للغاية.



وعام 2021، أُدين وولف بالتقاط صور لـ15 امرأة، من وسائل التواصل الاجتماعي وتحميلها على مواقع إباحية، كما حُكم عليه بالسجن لمدة 20 أسبوعًا، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، مع دفع تعويض قدره 100 جنيه إسترليني لكل من ضحاياه.