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طفل مُصاب بفيروس كورونا طويل الأمد يروي تجربته المؤلمة: "أسوأ من المرض الفعلي" (فيديو)

منوعات
2024-04-11 | 12:43
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طفل مُصاب بفيروس كورونا طويل الأمد يروي تجربته المؤلمة: &quot;أسوأ من المرض الفعلي&quot; (فيديو)
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طفل مُصاب بفيروس كورونا طويل الأمد يروي تجربته المؤلمة: "أسوأ من المرض الفعلي" (فيديو)

طفل مُصاب بفيروس كورونا طويل الأمد يروي تجربته المؤلمة: "أسوأ من المرض الفعلي" (فيديو)

شارك الطفل الأميركي ثيو هووت دي سانت ألبين، البالغ من العمر 12 عاماً، تجربته مع فيروس كورونا طويل الأمد بعد إصابته به قبل أربع سنوات، وذلك بحسب ما جاء في مجلة
"بيبول" الأميركية.

وقال الطفل في حديث لبرنامج Good Morning America إنه أصيب المرة الأولى بالفيروس المذكور في شهر تموز من العام 2020، مشيراً إلى أنه بقي يعاني من أعراضه حتى بعد مرور فترة الحجر الصحي.

وكشف دي سانت ألبين أنه ما زال يعاني حتى الآن من بعض الأعراض مثل الصداع النصفي، والتعب وآلام العضلات، مضيفاً أنه لا يستطيع الذهاب إلى المدرسة في بعض الأحيان بسبب الألم الشديد.

وتابع: "لا توجد طريقة حقيقية لمعرفة ما سأشعر به"، لافتاً إلى أنه من الصعب إقناع الأطباء بإصابته بالفيروس لأن أعراضه "غير مرئية".

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتأثر 1.3 في المئة من الأطفال بفيروس كورونا طويل الأمد. كما أنه يؤثر أكثر على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.
 

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