طفل مُصاب بفيروس كورونا طويل الأمد يروي تجربته المؤلمة: "أسوأ من المرض الفعلي" (فيديو)

طفل مُصاب بفيروس كورونا طويل الأمد يروي تجربته المؤلمة: "أسوأ من المرض الفعلي" (فيديو)



شارك الطفل الأميركي ثيو هووت دي سانت ألبين، البالغ من العمر 12 عاماً، تجربته مع فيروس كورونا طويل الأمد بعد إصابته به قبل أربع سنوات، وذلك بحسب ما جاء في مجلة