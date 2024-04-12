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امرأة حامل تتشاجر مع حماتها لحظة إعلانها عن اسم المولود... إليكم ما حصل!

امرأة حامل تتشاجر مع حماتها لحظة إعلانها عن اسم المولود... إليكم ما حصل!





وكانت المرأة قد احتفظت بسرية المعلومات، لكنها أرادت أن تشارك فرحتها مع العائلة قبل بضعة أسابيع فقط حتى تلد ابنها "شون"، وفق ما نقل موقع "



وعندما أعلنت المرأة الأخبار السعيدة، أُصيبت حماتها بالصدمة وطالبتها باختيار اسم آخر لطفلها، وسرعان ما تحول العشاء إلى حرب باردة وانتهى بعد فترة قصيرة.



وعلى الرغم من انتهاء العشاء، لم تستلم حماتها وقامت بمراسلة المرأة وزوجها مرة أخرى لتطلب منهما العثور على اسم جديد من أجل ابنهما. تشاجرت امرأة ستصبح أماً قريبا مع عائلة زوجها خلال عشاء عائلي، حيث قررت أخيراً الكشف عن اسم طفلها وجنسه ولكنها لم تتوقع معارضة حماتها لاسم المولود.وكانت المرأة قد احتفظت بسرية المعلومات، لكنها أرادت أن تشارك فرحتها مع العائلة قبل بضعة أسابيع فقط حتى تلد ابنها "شون"، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وعندما أعلنت المرأة الأخبار السعيدة، أُصيبت حماتها بالصدمة وطالبتها باختيار اسم آخر لطفلها، وسرعان ما تحول العشاء إلى حرب باردة وانتهى بعد فترة قصيرة.وعلى الرغم من انتهاء العشاء، لم تستلم حماتها وقامت بمراسلة المرأة وزوجها مرة أخرى لتطلب منهما العثور على اسم جديد من أجل ابنهما.