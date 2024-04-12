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عروسة مهووسة بالتزلج تقيم حفل زفافها على قمة جبل ثلجي... والنتيجة مذهلة! (فيديو)
منوعات
2024-04-12 | 05:10
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عروسة مهووسة بالتزلج تقيم حفل زفافها على قمة جبل ثلجي... والنتيجة مذهلة! (فيديو)
عروسة مهووسة بالتزلج تقيم حفل زفافها على قمة جبل ثلجي... والنتيجة مذهلة! (فيديو)
أقامت عروس مهووسة بالتزلج حفل زفافها على قمة جبل ثلجي يبلغ ارتفاعه 2600 متر، قبل أن تمارس هوايتها على مسافة 4 كيلومترات بفستانها الأبيض.
وفي التفاصيل، مارست "لورا نوركوت" التزلج منذ أن كانت طفلة وبدأت في تعليم زوجها الحالي "روبرت"، بعد ثلاثة أشهر فقط من علاقتهما.
وقالت الشابة، البالغة من العمر 31 عاماً، إنها كانت تفكر دائماً في الارتباط رسميا على قمة جبل مغطى بالثلوج، لذلك، صعد كل من لورا وروبرت والضيوف إلى قمة الجبل لانطلاق حفل الزفاف.
وبعد تبادلهما الوعود والعهود، تزلجت لورا مرتدية فستان زفافها مع روبرت بينما كانت ترتدي طرحتها وتحمل باقة الورد الخاصة بها، كما أن الفستان لم يتمزّق رغم صعوبة التزلج به.
وأظهرت لقطات مذهلة لورا وروبرت وهما يتسابقان على المنحدر الجليدي مع ضيوف حفل زفافهما.
وفي الوقت نفسه، أظهر مقطع آخر العروسين وهما يمسكان بأيديهما أثناء انزلاقهما عبر الثلج.
المصدر
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