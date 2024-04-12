الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عروسة مهووسة بالتزلج تقيم حفل زفافها على قمة جبل ثلجي... والنتيجة مذهلة! (فيديو)

منوعات
2024-04-12 | 05:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عروسة مهووسة بالتزلج تقيم حفل زفافها على قمة جبل ثلجي... والنتيجة مذهلة! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عروسة مهووسة بالتزلج تقيم حفل زفافها على قمة جبل ثلجي... والنتيجة مذهلة! (فيديو)

عروسة مهووسة بالتزلج تقيم حفل زفافها على قمة جبل ثلجي... والنتيجة مذهلة! (فيديو)

أقامت عروس مهووسة بالتزلج حفل زفافها على قمة جبل ثلجي يبلغ ارتفاعه 2600 متر، قبل أن تمارس هوايتها على مسافة 4 كيلومترات بفستانها الأبيض.

وفي التفاصيل، مارست "لورا نوركوت" التزلج منذ أن كانت طفلة وبدأت في تعليم زوجها الحالي "روبرت"، بعد ثلاثة أشهر فقط من علاقتهما.

وقالت الشابة، البالغة من العمر 31 عاماً، إنها كانت تفكر دائماً في الارتباط رسميا على قمة جبل مغطى بالثلوج، لذلك، صعد كل من لورا وروبرت والضيوف إلى قمة الجبل لانطلاق حفل الزفاف.

وبعد تبادلهما الوعود والعهود، تزلجت لورا مرتدية فستان زفافها مع روبرت بينما كانت ترتدي طرحتها وتحمل باقة الورد الخاصة بها، كما أن الفستان لم يتمزّق رغم صعوبة التزلج به.

وأظهرت لقطات مذهلة لورا وروبرت وهما يتسابقان على المنحدر الجليدي مع ضيوف حفل زفافهما.
 
وفي الوقت نفسه، أظهر مقطع آخر العروسين وهما يمسكان بأيديهما أثناء انزلاقهما عبر الثلج.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

مهووسة

بالتزلج

زفافها

ثلجي...

والنتيجة

مذهلة!

(فيديو)

LBCI التالي
العثور على جثة "مصاصة دماء" مصابة بطعنات وطلقات نارية داخل كنيسة مهجورة في هذا البلد... تضحية أو تحدي على تيك توك؟!
بديل مرتقب للقهوة... مصنوع من بذور هذه الفاكهة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-29

شابة تقوم بخطأ فادح خلال حضورها حفل زفاف... والنتيجة محرجة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-03-25

بعد إنفاقها مبلغ خيالي... سبعينية تخضع لعدد هائل من عمليات التجميل والنتيجة مذهلة! (صور)

LBCI
منوعات
2024-02-20

حبسها والداها المدمنان على الكحول خارج المنزل عندما كانت طفلة... ربتها الكلاب الشاردة والنتيجة كانت مروعة! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-07

إلى محبي النشاطات الثلجية… هذا الفيديو لكم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:37

كلب يقاطع بثاً مباشراً... تغوط على طاولة المذيعة أمام المشاهدين: كيف كان ردّ فعلها؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
07:25

"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)

LBCI
منوعات
05:27

"رجل غريب ومخيف اخترق لعبة ابني أثناء نومه وبدأ بالتحدث معه"... إليكم التفاصيل!

LBCI
منوعات
05:12

العثور على جثة "مصاصة دماء" مصابة بطعنات وطلقات نارية داخل كنيسة مهجورة في هذا البلد... تضحية أو تحدي على تيك توك؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:14

توقيف مواطن في بلدة تعلبايا - البقاع

LBCI
فنّ
2024-04-02

من سيقتل الهرايسي؟.. طارق مرعشلي يتحدّث عن نهاية "العربجي 2"

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-09

مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا

LBCI
أخبار دولية
2024-03-24

نتيجة نقص الدواء والغذاء... "حماس" تعلن مقتل أحد الاسرى الاسرائيليين لديها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

جثمان باسكال سليمان وصل جبيل... والراعي ترأس رتبة دفنه

LBCI
أخبار لبنان
07:33

جعجع: مواجهتنا ليست للاخذ بالثأر وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير

LBCI
أخبار لبنان
07:30

حواط: أزمة اللجوء خطيرة وأصبحنا رهائن في بلادنا والأسوأ اننا سنصبح غرباء

LBCI
أخبار دولية
06:51

الصين تعارض أي سلوك يثير نزاعات مع الدول الأخرى

LBCI
أخبار لبنان
06:43

الراعي في مراسم دفن سليمان: بعض النازحين السوريين باتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين ولمصلحة من هذه الفوضى؟

LBCI
امن وقضاء
05:55

مرفوعًا على الأكف... إستقبال جثمان باسكال سليمان أمام كنيسة مار جرجس في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
05:30

بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه ميقاتي

LBCI
أخبار لبنان
04:27

جبيل تستعد لوداع باسكال سليمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:35

الراعي خلال الصلاة عن راحة نفس باسكال سليمان: الحقيقة ستظهر لا محالة لكن من المؤسف أن يكون مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين اسقبلهم لبنان وبعضهم يرتكب الجرائم المتنوعة على أرض البلد وباتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين

LBCI
خبر عاجل
07:21

جعجع: المواجهة مستمرة وستبقى مستمرة للوصول إلى شاطئ أمان فعلي وثابت ونهائي ومواجهتنا ليست للاخذ بالثار أو ردة فعل وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير الذي نحن فيه

LBCI
أخبار لبنان
12:09

تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني

LBCI
آخر الأخبار
14:51

لا إعادة انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية والوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام

LBCI
أمن وقضاء
13:11

خطف سوريين في البقاع الشمالي

LBCI
امن وقضاء
14:31

اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..

LBCI
منوعات
10:37

ظنّت أنها تعاني من أعراض انقطاع الطمث... امرأة تكتشف إصابتها بالسرطان بشكل مفاجئ (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More