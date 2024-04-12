الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"رجل غريب ومخيف اخترق لعبة ابني أثناء نومه وبدأ بالتحدث معه"... إليكم التفاصيل!
منوعات
2024-04-12 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"رجل غريب ومخيف اخترق لعبة ابني أثناء نومه وبدأ بالتحدث معه"... إليكم التفاصيل!
شاركت كيلي مدينا إينوس، وهي أم لطفلين وشخصية إعلامية بريطانية، قصة تحذيرية "مخيفة حقًا" حول لعبة اشترتها لابنها جورج البالغ من العمر 4 سنوات.
وتدعي إينوس أن "رجلًا ناضجًا" بطريقة ما اختطف جهاز الاتصال اللاسلكي الذي طلبته من أمازون.
"إنها في الأساس ليست لعبة IMO آمنة للأطفال... أنا آسفة جدًا مرة أخرى لأنني لم أكن أكثر وعيًا للمخاطر التي تأتي معها"، نشرت إينوس على تيك توك الأسبوع الفائت.
وقالت إن جورج كان نائماً عندما سمعت صوتاً غريباً، ولم تتمكن من تحديد مصدره على الفور، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقالت إينوس في المقطع الذي مدته خمس دقائق والذي اجتذب أكثر من 871800 مشاهدة: "كان بإمكاننا سماع شخص يتحدث بوضوح تام".
وأضافت: "كنا، نعتقد أنه ربما شخص ما يجري محادثة في الخارج، أو أن شخصا عاد من الحانة أو شيء من هذا القبيل، وكان خارج الجزء الأمامي من منزلنا يجري محادثة".
وقالت إنها فحصت جرس الباب الخاص بها ولم تر أي شخص بالقرب من منزلها.
ثم تذكرت أنها وجورج كانا يلعبان بجهاز اتصال لاسلكي، وقد بقي واحد قيد التشغيل.
"ما كان يصدر من جهاز الاتصال اللاسلكي هو صوت رجل كامل النمو يقول: "مرحبًا؟" هل أنت هناك؟ مرحبًا يا أمي،" تتذكر أنوس.
وتقول إنها أطفأت اللعبة، وألقتها بعيدًا، وأدركت بشكل صادم أن أي شخص يمكنه القفز على جهاز اتصال لاسلكي.
وقالت لمتابعيها: "من فضلكم لا ترتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكبته". واعتذرت أيضًا عن مشاركة رابط للعبة في تيكتوك آخر، وقالت إذا كانت توصي بشيء ما فهذا يعني أنها تعتقد أنه آمن.
وقالت: "إذا كان هذا يؤدي إلى تعليم المزيد من الناس، فأنا سعيدة".
وقال بعض المعلقين على تيك توك إنهم مروا بتجارب مخيفة مماثلة.
"لقد حدث لي مع طفلي الصغير أيضًا! جاء رجل بالغ قائلا أنا تحت السرير! لقد أرعبوني تمامًا!"، قال أحد المعلقين.
آخر الأخبار
منوعات
ومخيف
اخترق
أثناء
بالتحدث
معه"...
إليكم
التفاصيل!
التالي
"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)
العثور على جثة "مصاصة دماء" مصابة بطعنات وطلقات نارية داخل كنيسة مهجورة في هذا البلد... تضحية أو تحدي على تيك توك؟!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-08
استدعاء أبطال "كسر عضم السراديب" للتحقيق؟.. إليكم التفاصيل!
فنّ
2024-04-08
استدعاء أبطال "كسر عضم السراديب" للتحقيق؟.. إليكم التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-25
الحلّ للتغلب على مرض السرطان "قد يهبط من الفضاء"... إليكم التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-03-25
الحلّ للتغلب على مرض السرطان "قد يهبط من الفضاء"... إليكم التفاصيل!
0
فنّ
2024-03-14
"دوا ليبا" و"سزا" في مهرجان غلاستونبري هذا العام... إليكم التفاصيل!
فنّ
2024-03-14
"دوا ليبا" و"سزا" في مهرجان غلاستونبري هذا العام... إليكم التفاصيل!
0
فنّ
2024-03-13
"توفي إريك الرقيق والمحب والموهوب أثناء نومه"... رحيل إريك كارمن صاحب أغنية "All by Myself"
فنّ
2024-03-13
"توفي إريك الرقيق والمحب والموهوب أثناء نومه"... رحيل إريك كارمن صاحب أغنية "All by Myself"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:37
كلب يقاطع بثاً مباشراً... تغوط على طاولة المذيعة أمام المشاهدين: كيف كان ردّ فعلها؟ (فيديو)
منوعات
08:37
كلب يقاطع بثاً مباشراً... تغوط على طاولة المذيعة أمام المشاهدين: كيف كان ردّ فعلها؟ (فيديو)
0
منوعات
07:25
"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)
منوعات
07:25
"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)
0
منوعات
05:12
العثور على جثة "مصاصة دماء" مصابة بطعنات وطلقات نارية داخل كنيسة مهجورة في هذا البلد... تضحية أو تحدي على تيك توك؟!
منوعات
05:12
العثور على جثة "مصاصة دماء" مصابة بطعنات وطلقات نارية داخل كنيسة مهجورة في هذا البلد... تضحية أو تحدي على تيك توك؟!
0
منوعات
05:10
عروسة مهووسة بالتزلج تقيم حفل زفافها على قمة جبل ثلجي... والنتيجة مذهلة! (فيديو)
منوعات
05:10
عروسة مهووسة بالتزلج تقيم حفل زفافها على قمة جبل ثلجي... والنتيجة مذهلة! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-09
باسيل: جريمة قتل باسكال سليمان هي عبرة...ولا يحاول احد الاصطياد بالتباين القائم بيننا وبين حزب الله
أخبار لبنان
2024-04-09
باسيل: جريمة قتل باسكال سليمان هي عبرة...ولا يحاول احد الاصطياد بالتباين القائم بيننا وبين حزب الله
0
أخبار لبنان
03:28
ياسين للـLBCI: أي جريمة في هذا الوقت تصبح سببًا لتعزيز التوتر والإنقسامات في البلد
أخبار لبنان
03:28
ياسين للـLBCI: أي جريمة في هذا الوقت تصبح سببًا لتعزيز التوتر والإنقسامات في البلد
0
أخبار دولية
15:18
بلينكن تحدث مع وزراء خارجية تركيا والصين والسعودية لتوضيح أن التصعيد بالشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف
أخبار دولية
15:18
بلينكن تحدث مع وزراء خارجية تركيا والصين والسعودية لتوضيح أن التصعيد بالشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف
0
منوعات
15:01
امرأة تعيش علاقة ثلاثية مع دمى مرعبة... وهذا ما كشفته عن أبنائهم! (فيديو)
منوعات
15:01
امرأة تعيش علاقة ثلاثية مع دمى مرعبة... وهذا ما كشفته عن أبنائهم! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
جثمان باسكال سليمان وصل جبيل... والراعي ترأس رتبة دفنه
تقارير نشرة الاخبار
08:04
جثمان باسكال سليمان وصل جبيل... والراعي ترأس رتبة دفنه
0
أخبار لبنان
07:33
جعجع: مواجهتنا ليست للاخذ بالثأر وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير
أخبار لبنان
07:33
جعجع: مواجهتنا ليست للاخذ بالثأر وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير
0
أخبار لبنان
07:30
حواط: أزمة اللجوء خطيرة وأصبحنا رهائن في بلادنا والأسوأ اننا سنصبح غرباء
أخبار لبنان
07:30
حواط: أزمة اللجوء خطيرة وأصبحنا رهائن في بلادنا والأسوأ اننا سنصبح غرباء
0
أخبار دولية
06:51
الصين تعارض أي سلوك يثير نزاعات مع الدول الأخرى
أخبار دولية
06:51
الصين تعارض أي سلوك يثير نزاعات مع الدول الأخرى
0
أخبار لبنان
06:43
الراعي في مراسم دفن سليمان: بعض النازحين السوريين باتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين ولمصلحة من هذه الفوضى؟
أخبار لبنان
06:43
الراعي في مراسم دفن سليمان: بعض النازحين السوريين باتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين ولمصلحة من هذه الفوضى؟
0
امن وقضاء
05:55
مرفوعًا على الأكف... إستقبال جثمان باسكال سليمان أمام كنيسة مار جرجس في جبيل
امن وقضاء
05:55
مرفوعًا على الأكف... إستقبال جثمان باسكال سليمان أمام كنيسة مار جرجس في جبيل
0
أخبار لبنان
05:30
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه ميقاتي
أخبار لبنان
05:30
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه ميقاتي
0
أخبار لبنان
04:27
جبيل تستعد لوداع باسكال سليمان
أخبار لبنان
04:27
جبيل تستعد لوداع باسكال سليمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ
تقارير نشرة الاخبار
13:45
برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:35
الراعي خلال الصلاة عن راحة نفس باسكال سليمان: الحقيقة ستظهر لا محالة لكن من المؤسف أن يكون مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين اسقبلهم لبنان وبعضهم يرتكب الجرائم المتنوعة على أرض البلد وباتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين
خبر عاجل
06:35
الراعي خلال الصلاة عن راحة نفس باسكال سليمان: الحقيقة ستظهر لا محالة لكن من المؤسف أن يكون مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين اسقبلهم لبنان وبعضهم يرتكب الجرائم المتنوعة على أرض البلد وباتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين
2
خبر عاجل
07:21
جعجع: المواجهة مستمرة وستبقى مستمرة للوصول إلى شاطئ أمان فعلي وثابت ونهائي ومواجهتنا ليست للاخذ بالثار أو ردة فعل وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير الذي نحن فيه
خبر عاجل
07:21
جعجع: المواجهة مستمرة وستبقى مستمرة للوصول إلى شاطئ أمان فعلي وثابت ونهائي ومواجهتنا ليست للاخذ بالثار أو ردة فعل وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير الذي نحن فيه
3
أخبار لبنان
12:09
تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني
أخبار لبنان
12:09
تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني
4
آخر الأخبار
14:51
لا إعادة انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية والوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام
آخر الأخبار
14:51
لا إعادة انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية والوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام
5
أمن وقضاء
13:11
خطف سوريين في البقاع الشمالي
أمن وقضاء
13:11
خطف سوريين في البقاع الشمالي
6
امن وقضاء
14:31
اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..
امن وقضاء
14:31
اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..
7
منوعات
10:37
ظنّت أنها تعاني من أعراض انقطاع الطمث... امرأة تكتشف إصابتها بالسرطان بشكل مفاجئ (فيديو)
منوعات
10:37
ظنّت أنها تعاني من أعراض انقطاع الطمث... امرأة تكتشف إصابتها بالسرطان بشكل مفاجئ (فيديو)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More