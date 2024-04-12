"رجل غريب ومخيف اخترق لعبة ابني أثناء نومه وبدأ بالتحدث معه"... إليكم التفاصيل!

"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)

"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)

العثور على جثة "مصاصة دماء" مصابة بطعنات وطلقات نارية داخل كنيسة مهجورة في هذا البلد... تضحية أو تحدي على تيك توك؟!