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إعلان لرقائق البطاطا يثير غضب أبناء الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا... "شيبس إلهي"! (فيديو)

منوعات
2024-04-12 | 10:29
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إعلان لرقائق البطاطا يثير غضب أبناء الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا... &quot;شيبس إلهي&quot;! (فيديو)
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إعلان لرقائق البطاطا يثير غضب أبناء الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا... "شيبس إلهي"! (فيديو)

من الممكن أن يتم سحب إعلان تجاري لشرائح البطاطا يظهر راهبة وهي تتناول وجبة خفيفة كلاسيكية أثناء المناولة في إيطاليا بعد أن تم انتقاده على أنه "يحول المسيح إلى شريحة بطاطا".

وفي التفاصيل، أثار إعلان Amica Chips المتلفز رد فعل عنيفًا عندما تم استخدام شريحة بطاطا بدلاً من القربانة المقدسة المعروفة لتتوافق مع النبيذ المقدم أثناء القداس الكاثوليكي، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ويبدأ الإعلان ببراءة كافية مع دخول مجموعة من الراهبات الشابات إلى الكنيسة لتلقي القربان من كاهن بينما تلعب Ave Maria في الخلفية. وعندما تخطو إحدى الراهبات إلى المذبح وتقدم لها الرقاقة، تبدو في حيرة من أمرها بسبب القضمة المقرمشة.

ويتجه الكاهن والراهبة بعد ذلك إلى غرفة جانبية حيث يتم القبض على راهبة أكبر سنًا وهي تتناول وجبة خفيفة من كيس رقائق أميكا أثناء جلوسها في الداخل. وينتهي الإعلان التجاري بالعلامة التجارية للمنتج على أنه شريحة "إلهية".

ولم تلق محاولة الدعابة استحسانا من قبل البعض الذين وجهوا كلمات قاسية.

وقال جيوفاني باجيو، الذي يقود رابطة مشاهدي التلفزيون الكاثوليكي، في بيان له إن هذا الإعلان "يهين حساسية الملايين من الكاثوليك المتدينين".

وقال قائد AIART، وفقًا لصحيفة الغارديان: "يُظهر الإعلان التجاري قلة الاحترام... إنها علامة على عدم القدرة على القيام بالتسويق من دون اللجوء إلى رموز لا علاقة لها بالاستهلاك والأطعمة المقرمشة".

كما وصفه بـ "الكفر".

بدورها، استخدمت صحيفة أفينير الكاثوليكية كلمات حادة في نشرها.

وكتبت افتتاحية الصحيفة، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن: "لقد تحول المسيح إلى شريحة بطاطا... إنه أمر مذل ومذموم".

وقالت شركة التسويق التي تقف وراء الإعلان، مجموعة لورينزو ماريني، إن الإعلان كان مخصصًا للمشاهدين الصغار، وفقًا لصحيفة الغارديان.

وأضافت الشركة أن الهدف منها هو "التعبير عن القرمشة التي لا تقاوم لرقائق أميكا" بطريقة مبالغ فيها.

وبسبب رد الفعل العنيف الهائل، أمرت هيئة معايير الإعلان الإيطالية بسحب الإعلان التجاري، على الرغم من أنه يمكن أن يبقى على الهواء لمدة سبعة أيام إذا اختارت شركة أميكا شيبس الاستئناف، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.


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