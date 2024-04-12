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عملان جديدان للأمير هاري وميغان ماركل على "نتفليكس"... إليكم التفاصيل

منوعات
2024-04-12 | 10:40
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عملان جديدان للأمير هاري وميغان ماركل على &quot;نتفليكس&quot;... إليكم التفاصيل
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عملان جديدان للأمير هاري وميغان ماركل على "نتفليكس"... إليكم التفاصيل

أعلنت شركة "أرشويل بروداكشينز" Archewell Productions التابعة للأمير البريطاني هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل عن مواصلة الثنائي العمل مع شبكة "نتفليكس" Netflix.
 
وكشف موقع وكالة "سي أن أن" الأميركية عن وجود مسلسلين واقعيين جديدين للزوجين قيد الإنتاج سيتم الإعلان عن تواريخ إصدارهما لاحقاً، كجزء من صفقة شاملة تم توقيعها مع "نتفليكس" في عام 2020.
 
ويتعلق المسلسل الأول بميغان بشكل خاص، إذ ستُظهر فيه موهبتها بالطبخ، بالإضافة إلى استمتاعها بوقتها مع عائلتها وأصدقائها.
 
كما تم تصوير المسلسل الثاني في بطولة "البولو" المفتوحة في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الّذي سيوفر للمشاهدين وصولاً غير مسبوق إلى عالم البولو الاحترافي.
 
والجدير ذكره أن شبكة "نتفليكس" Netflix  عملت مع الزوجين في ثلاث مسلسلات غير روائية أخرى، بما في ذلك مسلسل Harry and Meghan الّذي أزاح الستار عن طبيعة علاقتهما بالعائلة المالكة وانتقالهما إلى الولايات المتحدة بعد تنحيهما عن واجباتهما الملكية.

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