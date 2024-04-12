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حادث صادم... إنقاذ فتى بعدما علق داخل مدخنة وهذا ما حصل!

منوعات
2024-04-12 | 11:18
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حادث صادم... إنقاذ فتى بعدما علق داخل مدخنة وهذا ما حصل!
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حادث صادم... إنقاذ فتى بعدما علق داخل مدخنة وهذا ما حصل!

علق فتى يبلغ من العمر 10 سنوات في مقاطعة "ويتمان" في الولايات المتحدة الأميركية، داخل مدخنة بعدما تسلق سطح منزله، وفق ما جاء في مجلة "بيبول" الأميركية.
 
وفي التفاصيل، تلقى مركز الإطفاء في "ويتمان" مكالمة لمساعدة الفتى الّذي "تسلق نافذة الطابق الثاني وصولاً إلى مدخنة منزله على السطح".
 
وأصدر المركز نفسه بياناً لفت فيه إلى استخدام رجال الإطفاء سلمًا للوصول إلى السطح حيث كان الطفل عالقاً في أعلى المدخنة، مضيفاً: "قام رجال الإطفاء بإزالة الطفل بسرعة من دون وقوع أي حادث".
 
ومن جهته، قال والد الفتى إنه كان في العمل عندما تلقى مكالمة من ابنه الآخر الذي أخبره بما حدث، لافتاً إلى اتصاله برقم 911 على الفور للحصول على المساعدة.
 
كما عبرت إحدى الجيران كارين بويد عن صدمتها بعد رؤية الصبي "متدليًا خارج المدخنة"، وتابعت: "لم يبدو الأمر وكأنني أستطيع الإمساك به إذا سقط لأنه كان عالقاً في مكان عالٍ جداً ".

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