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امرأة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي... لماذا رفضت التخلي عن كلبها؟
منوعات
2024-04-12 | 12:12
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امرأة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي... لماذا رفضت التخلي عن كلبها؟
أثارت امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً، الجدل في منشور نشرته عبر حسابها على موقع "ريديت" Reddit بعدما زعمت أنها لن تتخلى عن كلبها من أجل حبيبها الّذي يعاني من الحساسية.
وقالت المرأة، وفق مجلة "
بيبول
" الأميركية، إن حبيبها "أصبح يكره" كلبها الجديد خلال الشهرين الماضيين، لافتةً إلى أنه يزورها في عطلة نهاية الأسبوع فقط لأنه ما زال يعيش مع والديه.
وتابعت: "لقد دخلنا في جدالات حول كلبي في معظم عطلات نهاية الأسبوع تلك، وكان آخرها أنه يريد مني التخلي عنه".
وردّت أيضاً على حبيبها الّذي زعم أن الكلب "مزعج ولا يُحسن التصرف" بالقول إن "الكلب يبلغ من العمر 3 أشهر فقط بالإضافة إلى أنه تم تدريبه بالفعل على استخدام الحمام في معظم الأحيان".
ولفتت المرأة إلى أن حبيبها طرح عليها إمكانية تخليها عن كلبها في حال اكتشف أنه يعاني من الحساسية، مضيفةً أنها وافقت على ذلك في بادئ الأمر.
وأشارت إلى أن حبيبها يدعي الآن إصابته بالحساسية وبطفح جلدي مؤلم بسبب كلبها، لافتةً إلى أنها لا تعلم ما إذا كان الشيء الذي يقوله صحيحاً أم لا.
وعرضت لاحقاً عليه "شراء جهاز لتنقية الهواء وغسل غطاء السرير كل أسبوع قبل مجيئه"، إلا أنه رفض ذلك بحجة أن "هذه الأمور لن تساعده على التخلص من حساسيته".
وعلّق مستخدمو الموقع على منشور المرأة لافتين إلى أنها غير مخطئة. وكتب أحدهم: "يبدو أنه يكذب ليجعلك تفعلين ما يريده، الأمر الذي يثير العديد من العلامات التحذيرية حول هذه العلاقة".
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