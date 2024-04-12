وقعت فيه جريمة قديمة... عرض منزل "كولورادو" الشهير للبيع بمبلغ خيالي!

عُرض المنزل الّذي قتل فيه كريس واتس زوجته الحامل وابنتيه الصغيرتين في ولاية "كولورادو" الأميركية عام 2018، للبيع بمبلغ 775 ألف دولار أميركي، وذلك وفق ما جاء في مجلة " بيبول " الأميركيّة.

وفي التفاصيل، يضم المنزل المعروف باسم "كولورادو هوم" Colorado Home، خمس غرف نوم وأربعة حمامات موزعة على مساحة 4177 قدم مربع.

وقتل كريس زوجته شانان وابنتيه بيلا وسيليست خنقاً بعد دخوله في علاقة غرامية مع زميلته في العمل. وحُكم عليه حينها بالسجن المؤبد بعد اعترافه بارتكاب الجريمة في تشرين الثاني 2018.

وتم شراء المنزل من قبل العائلة نفسها في العام 2013 مقابل 399.954 دولارًا، والّذي بقي شاغراً بعد وقوع الجريمة لما يقارب أربع سنوات إلى حين شرائه في عام 2022 مقابل 600 ألف دولار، وفقاً لسجلات الممتلكات.

وتخلّف كريس بعد وقوع الجريمة عن سداد الرهن العقاري للمنزل ما أدى إلى حجزه. كما زادت ديونه عندما وافق على دفع 6 ملايين دولار لوالدي شانان بعدما رفعا دعوى ضده.

وتجدد الاهتمام بالمنزل بعد إصدار الفيلم الوثائقي American Murder: The Family Next Door على "نتفليكس" Netflix في أيلول 2020 الّذي يشرح دوافع كريس لارتكاب هذه الجريمة كما يتضمن أيضاً رسائل نصية ونادرة بينه وبين زوجته.