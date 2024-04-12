الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاة شاب في بلد عربي... أضرم النار في نفسه: والسبب يتعلّق بالشرطة!

منوعات
2024-04-12 | 16:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاة شاب في بلد عربي... أضرم النار في نفسه: والسبب يتعلّق بالشرطة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وفاة شاب في بلد عربي... أضرم النار في نفسه: والسبب يتعلّق بالشرطة!

توفي شاب بعدما أضرم النار في نفسه اثر خلاف مع عناصر الشرطة في محافظة القيروان في وسط تونس، على ما أفادت عائلته الجمعة.

ووفق وكالة فرانس برس، قال منصور السالمي إن ابنه ياسين السالمي البالغ من العمر 22 عاما ويعمل في مجال البناء، أقدم الثلاثاء على اضرام النار في نفسه "بعدما تدخل لفض خلاف بين شخصين آخرين ورجال الشرطة أمام مركز أمني" في منطقة بوحجلة الزراعية الفقيرة.

وتابع الوالد أن عناصر الشرطة هددوه بالتوقيف موضحا "عندما تدخل ابني قرّر رجال الشرطة توقيفه واحتجاجا على ذلك جلب البنزين وسكب على جسده وأضرم النار".

وأضاف "أعلموني صباح الأمس (الخميس) بالوفاة في مستشفى الحروق البليغة بتونس العاصمة وسأحتج للمطالبة بحق ابني".

وتعذر الحصول على رد من وزارة الداخلية التونسية.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي (26 عاما) على إضرام النار في نفسه في 17 كانون الأول 2010 ليلقى حتفه، ما شكل شرارة انطلاق الثورة التونسية التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي وتلتها انتفاضات الربيع العربي.

آخر الأخبار

منوعات

عربي...

النار

نفسه:

والسبب

يتعلّق

بالشرطة!

LBCI التالي
بديل مرتقب للقهوة... مصنوع من بذور هذه الفاكهة!
امرأة حامل تتشاجر مع حماتها لحظة إعلانها عن اسم المولود... إليكم ما حصل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-26

وفاة جندي اميركي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الاسرائيلية في واشنطن

LBCI
أخبار دولية
2024-02-26

البنتاغون: وفاة طيار أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن "حادث مأساوي"

LBCI
منوعات
2024-04-06

خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!

LBCI
منوعات
2024-04-02

مشاجرة مع زوجته أنهت حياة ابنتيه... أميركي أضرم النار في سيارته وهذه النتيجة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:53

ارتفاع درجة حرارة المحيطات يثير قلق العلماء: "مسألة طارئة"

LBCI
منوعات
16:38

وقعت فيه جريمة قديمة... عرض منزل "كولورادو" الشهير للبيع بمبلغ خيالي!

LBCI
منوعات
16:07

ولاية أميركية تحظر صيد سمك السلمون... موجات الجفاف أدّت إلى هذا القرار!

LBCI
منوعات
16:00

جزائريان قاما برمي عبوات نحو أفغاني... فحمل سكينا واعتدى عليهما لشربهما الكحول يوم عيد الفطر!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-03-25

وزارة الصحة في غزة: مقتل 32333 فلسطينيًا وإصابة 74694 آخرين في الهجوم الإسرائيليّ على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل

LBCI
منوعات
2024-04-01

زوجان يكتشفان غرفة سرية داخل جدران المنزل... لن تصدّقوا ما وجداه! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-10-24

ديكور للهالوين مستوحى من تايلور سويفت يغزو مواقع التواصل... أزياء لافتة وغريبة!

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-14

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا خلال الليل هدفا لحزب الله جنوبي لبنان ردا على إرسال مسيرات وإطلاق صاروخ أرض جو

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

إسرائيل تدخل ذروة حال الذعر والقلق والجهوزية في مواجهة إحتمال رد إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

كيف تستعد القيادة الإيرانية للرد على ضرب قنصليتها في دمشق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

هل البيت الابيض على علم بمعطيات الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إسرائيل قلقة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟

LBCI
رياضة
13:29

من برج الحبّ الباريسي..رسالة تحدٍ وامل وكسر للارقام القياسية في رياضة التسلق!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:27

مقدمة النشرة المسائية 12-04-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

برنامج أكرم من مين ... علاقة جميلة مع الجمهور ولحظات إنسانية مؤثرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

محمد سرور استدرج بكمين محكم في جريمة منظمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:31

مصرف لبنان يحذر من تبعات التأخر في معالجة ملفات الدعم والازمة المصرفية

LBCI
خبر عاجل
06:35

الراعي خلال الصلاة عن راحة نفس باسكال سليمان: الحقيقة ستظهر لا محالة لكن من المؤسف أن يكون مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين اسقبلهم لبنان وبعضهم يرتكب الجرائم المتنوعة على أرض البلد وباتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين

LBCI
فنّ
04:35

نادين نجيم تنشر مجموعة صور رائعة لها وتعلّق: "انتظروني على الـLBCI في هذا الموعد"!

LBCI
خبر عاجل
07:21

جعجع: المواجهة مستمرة وستبقى مستمرة للوصول إلى شاطئ أمان فعلي وثابت ونهائي ومواجهتنا ليست للاخذ بالثار أو ردة فعل وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير الذي نحن فيه

LBCI
أخبار دولية
11:47

عقوبات أميركية على أبو عبيدة ومسؤولين بوحدة الطائرات المسيرة بحماس

LBCI
منوعات
07:25

"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
23:57

في قضية سرور... الأجهزة اللبنانية تركز في تحقيقاتها على داتا الإتصالات (الشرق الأوسط)

LBCI
صحف اليوم
14:59

مولوي لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات بمقتل باسكال سليمان لا تزال أولية...وهناك مسؤولية على سوريا لملاحقة العصابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More