سمع الجيران "صرخات عالية" قبل اختفائها... هذا ما حصل لشابة داخل منزل قيمته 5 ملايين دولار!

وُجدت شابة من هونغ كونغ-تايلاند مقتولة داخل منزلها الّذي تبلغ قيمته 4 ملايين جنيه إسترليني (أي نحو 5 ملايين دولار)، حيث قامت الشرطة البريطانية بتسمية ونشر الصورة الأولى للضحية في الأيام الماضية.

وأعلنت الشرطة اليوم أن الضحية هي كامونان ثيامفانيت، البالغة من العمر 27 عامًا، حيث وُجدت جثتها مطعونة حتى الموت داخل منزلها في ستانهوب بليس، بايزووتر، في تمام الساعة 8:30 صباحًا يوم الاثنين الموافق 8 نيسان.

وكان أصدقاء الضحية قد اتصلوا بالشرطة يوم الأحد بعد تعبيرهم عن قلقهم بشأن سلامتها، إلا أنه تم العثور على جثتها بعد مرور أكثر من 13 ساعة من الاتصال.

ويُعتقد أن ثيامفانيت، الملقبة بـ "أنجيلا"، كانت تعيش في العقار الذي يُعتقد أنه كان يستخدم كموقع Airbnb، حيث كانت السفارة الإثيوبية تستأجره حتى قبل أربع سنوات.

وذكر جيران العقار أنهم سمعوا "صرخات عالية النبرة" ثم "صمتًا" مريبًا قبل ساعات من العثور على جثتها. ويُعتقد أن ثيامفانيت ربما كانت تعرف مهاجمها، حيث كان المنزل مجهزًا بنظام دخول بالفيديو ولم يكن هناك علامات على دخول قسري.

وبعد هذا الحادث المأساوي، بدأت شرطة العاصمة تحقيقًا في جريمة القتل وتعهدت بضمان محاسبة المسؤولين، ولكن لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث أثار موجة جديدة من القلق والاستياء في المجتمع، ويأمل السكان في أن تتوصل التحقيقات إلى كشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة.