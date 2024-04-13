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بعد أن تحدّى توقعات الأطباء... وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر 62 عامًا!
منوعات
2024-04-13 | 03:35
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بعد أن تحدّى توقعات الأطباء... وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر 62 عامًا!
بعد أن تحدّى توقعات الأطباء... وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر 62 عامًا!
تُوفي أكبر توأم ملتصق في العالم، "لوري وجورج شابيل"، عن عمر ناهز الـ62 عاماً، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، توفيت لوري وتوأمها المتحول جنسيًا جورج، في مستشفى في ولاية بنسلفانيا لأسباب غير معلنة.
وكان التوأم قد تحدى الأطباء الذين قالوا لهما إنهما لن يعيشا بعد سن الثلاثين، وذلك بعد أن تم دمج أدمغتهما جزئيًا حيث تقاسما 30% من الجمجمة.
وتصدر التوأم عناوين الصحف في السابق بعد أن أعلن جورج، دوري سابقًا، عن كونه متحولًا جنسيًا.
واستمتع جورج بمهنة ناجحة كمغني ريفي لكن لوري تابعت اهتماماتها في مكان آخر باعتبارها لاعبة بولينغ وحائزة على جوائز عدة، وعملت الأخيرة أيضًا في مستشفى لسنوات عدة.
وكانت لوري تقوم بترتيب جدول أعمالها وفق جدول حفلات جورج، والتي أخذتهما إلى دول عدة حول العالم بما في ذلك ألمانيا واليابان، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وكان الشقيقان أول توأم ملتصق من الجنس نفسه يتم تحديدهما على أنهما من جنسين مختلفين بعد أن أعلن جورج، واسمه الأصلي دوري، عن كونه رجلاً متحولاً جنسياً عام 2007.
وعاش التوأم بشكل مستقل في شقة من غرفتي نوم في ولاية بنسلفانيا حيث تناوبا على ممارسة هواياتهما المنفصلة.
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