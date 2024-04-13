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بسبب تجربتها الشخصية... مذيعة بريطانية تصف إنجاب الأطفال في سن الأربعين بالأمر الأناني وهذا ما قالته النساء!

منوعات
2024-04-13 | 05:04
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بسبب تجربتها الشخصية... مذيعة بريطانية تصف إنجاب الأطفال في سن الأربعين بالأمر الأناني وهذا ما قالته النساء!
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بسبب تجربتها الشخصية... مذيعة بريطانية تصف إنجاب الأطفال في سن الأربعين بالأمر الأناني وهذا ما قالته النساء!

بسبب تجربتها الشخصية... مذيعة بريطانية تصف إنجاب الأطفال في سن الأربعين بالأمر الأناني وهذا ما قالته النساء!

يمكن أن يكون العمر الذي تقرر فيه المرأة إنجاب الأطفال موضوعًا حساسًا، وكانت قد أثارت المذيعة البريطانية "راشيل بوردن" ضجة كبيرة بتعليقاتها الأخيرة حول هذا الموضوع.

وفي التفاصيل، تحدثت بوردن عن قرارها بإنجاب طفل في سن الـ41 عامًا واصفة إياه أنه "أمرًا أنانيًا حقًا"، على الرغم من أنها أشارت منذ ذلك الحين إلى أن ما قالته قد تم إخراجه من سياقه الحقيقي.

وفي حديثهن لموقع "ديلي ميل" البريطاني، أعربت أمهات أربعينيات عن شعورهن بالاسترخاء الكبير عند ولادتهن وهن في سن الأربعين، وشدّدن على أن العمر لا يجب أن يُؤخذ في عين الاعتبار.

وكانت "لينزي ميدن"، تبلغ من العمر 42 عامًا عندما حملت بتوأم وفي مكان آخر، أنجبت "نيكولا رولي"، عندما كان عمرها 40 عامًا بعد أن حاولت لمدة ثلاث سنوات قبل ذلك، قائلة إنه "كان من الأناني عدم إنجاب الطفل".

وكانت المذيعة بوردن، البالغة من العمر الآن 49 عامًا، قد أنجبت بالفعل ثلاثة أطفال عندما حملت بطفلها الرابع، بعد مناقشة الفكرة مطولًا مع زوجها، زميلها الصحافي "لوك ميندهام".

وفي حديثها إلى برنامج "ميد بوينت"، افترضت بوردن أنه ربما كان أمرًا أنانيًا حقًا لأنها عانت من كافة علامات تسمم الحمل، وهي حالة تسبب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل والتي يمكن أن تكون خطيرة إذا تُركت من دون علاج.

وفي غضون 36 ساعة من تشخيص حالتها، أنجبت بوردن طفلها هنري بعد 31 أسبوعًا فقط من الحمل، وكان يتمتع بصحة جيدة، ولكنها كادت أن تخسره.

وتحمل حالات حمل النساء الأربعينيات وما فوق، خطرًا أكبر للإصابة بمضاعفات مثل تسمم الحمل، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري.

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