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صديقتها تختار اسمًا لابنها على سبيل المزاح والاستهزاء... ما قامت به الأم عند الولادة لم يكن متوقعًا!

صديقتها تختار اسمًا لابنها على سبيل المزاح والاستهزاء... ما قامت به الأم عند الولادة لم يكن متوقعًا!

شعرت امرأة شابة بأنها شريرة بعد أن استخدمت صديقتها المفضلة اسم الطفل الذي وصفته الأخيرة بـ"الفظيع" وكانت قد اقترحته على سبيل المزاح لابنها الأول، وفق ما نقل موقع



وفي التفاصيل، كشفت المرأة أن صديقتها جاءت إليها للحصول على التوجيه والنصيحة بشأن اختيارها اسما مناسبا لطفلها وطلبت منها اختيار ما تفضله من قائمة الأسماء الطويلة التي أعدّتها المرأة الحامل.



وكان اسم "أوليفر" موجودًا ضمن القائمة وهو كان الاسم الأكثر شعبية للآباء الأستراليين لمدة عقد من الزمن، فاختارته صديقة المرأة على سبيل المزاح واقترحته عليها.



وعندما أنجبت المرأة طفلها، لم تتوقع صديقتها أن تكون قد اختارت أوليفر كاسم مناسب لابنها وهو الذي استهزأته الأخيرة سابقا. ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كشفت المرأة أن صديقتها جاءت إليها للحصول على التوجيه والنصيحة بشأن اختيارها اسما مناسبا لطفلها وطلبت منها اختيار ما تفضله من قائمة الأسماء الطويلة التي أعدّتها المرأة الحامل.وكان اسم "أوليفر" موجودًا ضمن القائمة وهو كان الاسم الأكثر شعبية للآباء الأستراليين لمدة عقد من الزمن، فاختارته صديقة المرأة على سبيل المزاح واقترحته عليها.وعندما أنجبت المرأة طفلها، لم تتوقع صديقتها أن تكون قد اختارت أوليفر كاسم مناسب لابنها وهو الذي استهزأته الأخيرة سابقا.