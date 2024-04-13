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"بالدرز غيت 3" تنال العدد الاكبر من جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو... وهذه التفاصيل
منوعات
2024-04-13 | 07:25
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"بالدرز غيت 3" تنال العدد الاكبر من جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو... وهذه التفاصيل
"بالدرز غيت 3" تنال العدد الاكبر من جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو... وهذه التفاصيل
فازت لعبة "بالدرز غيت 3" التي تستند إلى عالم "دانجنز أند دراغنز" بمجموعة مكافآت خلال احتفال توزيع جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو الذي أقيم الخميس في لندن.
ومُنحت جائزة لعبة العام لهذه اللعبة التي تدور أحداثها في مملكة خيالية يسكنها سحرة وجنّ وبرابرة وشخصيات أخرى وتشكل أحدث نسخة من سلسلة الاستوديو البلجيكي "لاريان ستوديوز".
ونالت "بالدرز غيت 3" أيضاً جائزة "اي اي بلايرز تشويس أوارد" التي يمنحها الجمهور، بالإضافة إلى جوائز "بافتا" في فئات الموسيقى والسرد والأداء، ليصبح مجموع المكافآت التي نالتها خلال الاحتفال خمس.
وسبق للعبة الخيالية التي تشكل جزءاً من سلسلة ألعاب شعبية يعود تاريخها إلى أواخر تسعينات القرن العشرين، أن فازت بالجائزة الكبرى في احتفال "غايم اواردز" خلال كانون الأول 2023 في لوس أنجليس.
وحققت "بالدرز غيت 3" نجاحاً تجارياً كبيراً منذ طرحها في آب، إذ بيعت أكثر من 10 ملايين نسخة على أجهزة الكمبيوتر و"بلاي ستايشن 5" و"اكس بوكس سيريز"، بحسب "لاريان ستوديوز".
ومن بين الألعاب الفائزة الأخرى في احتفال "بافتا" "ذي ليدجند او زيلدا: تيرز اوف ذي كينغدم" التي نالت جائزة في فئة الإنجاز الفني.
كذلك، فازت لعبة "سوبر ماريو براذرز ووندر" بجائزتي "بافتا" لألعاب الفيديو العائلية وللعب الجماعي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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