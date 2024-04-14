كان يواجه حكم الإعدام ثم حصل ما لم يكن متوقعا... "صدفة" خلّصت حياته وأثبتت براءته! (صورة)

وفي معرض حديثه عن ذلك اليوم، يتذكر خوان: "شعرت وكأن ثقل العالم قد زال عن كتفي. لقد انهرت". بينما أضاف تود: "إذا كان خوان في المنزل في تلك الليلة، فقد يكون في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في الوقت الحالي. هذا هو مدى جنون الأمر. فقط عن طريق الصدفة حصل على تذاكر للذهاب إلى المباراة في تلك الليلة. فقط عن طريق الصدفة كان التصوير في تلك الليلة."وقال المخرج جاكوب لاميندولا إن إنتاج الفيلم الوثائقي استغرق خمس سنوات طويلة، لكن "كنت أعلم أن الأمر يستحق قضاء الوقت في سرده بشكل صحيح".