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انتقلا الى منزلهما منذ 4 سنوات... ما اكتشفاه الآن بداخله مرعب وهذا ما جاء في تقرير الشرطة! (فيديو)

منوعات
2024-04-14 | 12:54
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انتقلا الى منزلهما منذ 4 سنوات... ما اكتشفاه الآن بداخله مرعب وهذا ما جاء في تقرير الشرطة! (فيديو)
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انتقلا الى منزلهما منذ 4 سنوات... ما اكتشفاه الآن بداخله مرعب وهذا ما جاء في تقرير الشرطة! (فيديو)

اكتشف زوجان غرفة سرية مرعبة داخل منزلهما، على الرغم من انتقالهما إلى ذلك المنزل قبل أربع سنوات.

وتوصلت Aurora Blazingstar وشريكها إلى هذا الاكتشاف المفاجئ بعد إزالة سجادة الطابق السفلي. لكن آخرين ردوا قائلين إنهم قلقون الآن على سلامتهم.

وشاركت أورورا مقطع فيديو على تيك توك، يظهر جزءًا من الجدار يدفعه زوجها بعيدًا عن الطريق. ثم كشفت عن باب معدني يؤدي إلى غرفة جديدة تمامًا، وفق ما نقل موقع ميرور.

ولم تكن مجرد خزانة صغيرة، بل ظهرت غرفة كاملة، ولم يكن لدى أصحاب المنزل أي فكرة عنها على الإطلاق.

وكتبت بعد نشر مقطع تيك توك: "يا إلهي، لم نر هذا في منزلنا من قبل وقد عشنا هنا لمدة أربع سنوات". كان الكثير من الناس في حيرة من أمرهم لأنه لم يتم اكتشافه خلال فترة إقامتهم في العقار. لكن الغرفة ظلت مقنعة بـ "باب منزلق من الحوائط الجافة".

وتحتوي الغرفة الطويلة والنحيفة على مصرف ومفتاح إضاءة يعمل بالإضافة إلى مجموعة من الحصائر على الأرض. وهذا يدل على أنه تم استخدامه من قبل.

واقترحت أورورا وزوجها ما كان يمكن استخدام الغرفة من أجله. وتم اقتراح غرفة ذعر وملجأ من القنابل وحتى خزنة للأسلحة.

وكان لدى متابعي تيك توك المزيد من الأفكار الشريرة وأشاروا إلى أن غرفة الذعر لن يكون لها مقبض من الخارج.

ورد أحد المستخدمين: "سيدتي، هذا صرخة غرفة القتل. لا يمكنك فتح الباب إلا من الخارج، هناك مصرف أرضي و"صدأ" على الأرض. أعتقد أنكم بحاجة إلى مراجعة الشرطة".

وأضاف آخر: "تبدو في الواقع وكأنها غرفة أخذ فيها قاتل متسلسل ضحاياه لتقطيعهم. انظر إلى المجاري العشوائية في الأرض".

وسألت متابعيها: "هل ينبغي علينا إحضار كلب جثث؟ لا، ربما كان لديهم بندقية آمنة هنا".

وأكد أحد مستخدمي TikToker لاحقًا أنه تم استدعاء رجال الشرطة للتحقيق في المكان، ولكن لم يتم العثور على أي دليل على أي جريمة.

وقالت: "إنهم لم يروا أي علامات جريمة، ولم يحققوا في أي شيء، ولم يروا أي شيء يشبه أدلة الحمض النووي التي يجب جمعها، لكنهم أعجبوا حقًا بكيفية إخفاء الغرفة وهذا ما حدث". 

وكان الزوجان قد عثرا في السابق على غرفة أخرى خلف مرآة حائط في الطابق العلوي، ويتم استخدامها الآن كغرفة ألعاب لأطفالهما.

@mysteeipong #historichome #creepybasement ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya

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