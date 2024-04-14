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جراحون عثروا على كتلة غريبة في دماغ ابنة الـ8 سنوات... ما اكتشفوه غريب ولا يصدق! (صور)

منوعات
2024-04-14 | 13:08
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جراحون عثروا على كتلة غريبة في دماغ ابنة الـ8 سنوات... ما اكتشفوه غريب ولا يصدق! (صور)
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جراحون عثروا على كتلة غريبة في دماغ ابنة الـ8 سنوات... ما اكتشفوه غريب ولا يصدق! (صور)

خضعت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات لعملية جراحية لإزالة خصلة ضخمة من الشعر من داخل دماغها.

وقام الجراحون المذهولون بإزالة خصلة الشعر، التي يبلغ طولها ثلاثة أقدام، من داخل جمجمة الفتاة، التي تم تعريفها فقط باسم T.A.

وتم نقل المريضة الصغيرة، من منطقة جلال آباد في قيرغيزستان، لإجراء عملية جراحية بعد أن كشف الفحص عن وجود كتلة كبيرة في البطين الرابع في دماغها.

وقام فريق من الأطباء تحت إشراف الدكتور ميتاليب ماميتوف بإجراء عملية جراحية للطفلة في مستشفى جال في بيشكيك، وفق ما نقل موقع ميرور.

وأصيب الخبراء بالذهول عندما فتحوا رأسها ووجدوا أن الكتلة التي رأوها في فحوصات الدماغ كانت مصنوعة بالكامل من الشعر.

وتظهرهم لقطة ما بعد العملية وهم يمسكون بخصبة الشعر التي يبدو أن طولها حوالي ثلاثة أقدام. وبحسب ما ورد يعتقد الطاقم الطبي أن كتلة الشعر نمت على مدى عمر الفتاة.

وقالت وزارة الصحة القيرغيزية في بيان: "كان الورم يحتوي على خصلة من الشعر نمت على ما يبدو طوال حياة الطفلة قبل دخولها المستشفى... وكان للشعر جذر في الجزء السفلي من البطين وربما كان ناجما عن شذوذ في نمو ما قبل الولادة. إن استمرار نمو الشعر من شأنه أن يشكل تهديدا لصحة المريضة".

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