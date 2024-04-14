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"انهار عالمي عندما ذهبت إلى الطبيب بعد رحلة عمل قام بها زوجي"... الحقيقة دمرتها!

منوعات
2024-04-14 | 13:18
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&quot;انهار عالمي عندما ذهبت إلى الطبيب بعد رحلة عمل قام بها زوجي&quot;... الحقيقة دمرتها!
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"انهار عالمي عندما ذهبت إلى الطبيب بعد رحلة عمل قام بها زوجي"... الحقيقة دمرتها!

تحدثت إحدى النساء عن اكتشافها الكابوس الذي تعاني منه عندما عاد زوجها إلى المنزل من سفرة عمل.

ومع انعدام الثقة كأساس، من الصعب أن تكون لديك علاقة ناجحة، وبالنسبة لهذه السيدة، كان كل ما يتطلبه الأمر هو رحلة بسيطة لرؤية طبيبها لتدرك أن زواجها لم يكن كما يبدو في الحقيقة، وفق ما نقل موقع ميرور.

لقد حضرت موعد الطبيب وهي لا تعلم أن عالمها كله "سوف ينهار" بهذه السرعة، لكن نتائج الاختبار التي تلقتها أظهرت أن زوجها كان يكذب عليها.

ونشرت المرأة على موقع Reddit معضلتها، بحثًا عن نصيحة بشأن الخطوات التي يجب عليها اتخاذها بعد ذلك، وأوضحت أن وظيفة زوجها تتطلب منه السفر بانتظام، وأحيانًا لأسابيع متواصلة. وعندما عاد من رحلة عمله الأخيرة، شعرت بالسعادة لأنه عاد "كالمعتاد".

وأوضحت أنه كان هناك تغيير في حياتهما الجنسية، لأن زوجها شعر بألم في عضوه الذكري عندما مارسال علاقتهما الحميمة آخر مرة. وأوضحت: "مرت الأيام، لكن أعراضه ازدادت سوءًا، وأصيبت بالتهاب الملتحمة."

وقاما برحلة إلى عيادة الطبيب وكشفت نتائج الاختبار أنهما مصابان بمرض السيلان - وهو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. في البداية، حاول زوجها إلقاء اللوم عليها، لكنه "بعد الكثير من القتال والبكاء" اعترف بأنه "كان مع "مرافقة" ليس مرة واحدة، بل مرتين، وأنه كان يستخدم الحماية دائمًا".

وكتبت المرأة: "أشعر بالدمار". "بصراحة، كيف تتغلب على شيء كهذا؟ أعني، هل يقول الحقيقة بعد كل شيء؟ هل كان يهتم بصحتي؟ لقد كذب علي وجعلني أشعر بالذنب حيال ذلك. وهو الآن يبكي بشدة يطلب فرصة ثانية لأنه لم يشعر قط بأنه كان يخونني".

وتابعت: "الحقيقة هي أنني لم أعد أثق به بعد الآن. لقد أمضينا 15 عامًا معًا والعالم وثقتي ينهاران." 

وسارع المعلقون إلى نصح المرأة بإنهاء زواجها، وأنه من غير المرجح أن يكون هناك طريق لهما كزوجين.

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