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جمعهما الحب وفرقهما القانون... "مستعد لبيع أعضائي لأعيش معها"!

منوعات
2024-04-14 | 13:35
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جمعهما الحب وفرقهما القانون... &quot;مستعد لبيع أعضائي لأعيش معها&quot;!
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جمعهما الحب وفرقهما القانون... "مستعد لبيع أعضائي لأعيش معها"!

قال رجل متقاعد، مُنع من نقل زوجته الفلبينية إلى منزله، إنه سيبيع أعضاءه فقط لإدخالها إلى بريطانيا.

وفي التفاصيل، تزوج جون بول، 78 عاما، المطلق مرتين، من أنيتا، 60 عاما، في أيلول الفائت، بعد أشهر فقط من لقائهما عبر تطبيق للمواعدة.

لكن علاقتهما الرومانسية الخيالية أصبحت كابوسًا في وقت سابق من هذا العام عندما ألغت وزارة الداخلية طلب تأشيرة زواج أنيتا، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وقال الجد، من لانكشاير، انه غير متأكد إلى أين يتجه، وأضاف: "كل شيء كان على ما يرام، ولكن لأنني متقاعد وأكسب أقل من الحد الأدنى للدخل، يقولون إنها لا تستطيع المجيء إلى هنا... أريد الحب والرفقة. هذا يجعلني أشعر بالسوء... سأفعل أي شيء، حتى انني سأبيع أعضائي، هذا إذا كانت صالحة".

وكان جون، وهو أب لطفلين، أعزبًا لمدة 13 عامًا، وقد سئم من مشهد المواعدة في المملكة المتحدة عندما اقترح عليه أصدقاؤه الانضمام إلى كيوبيد الفلبينية.

ومع عدم وجود ما يخسره، دفع اشتراكًا بقيمة 10 جنيهات إسترلينية شهريًا وقام بالمشاركة في التطبيق.

وبعد أن شعر بالعجز، أخذ قسطًا من الراحة قبل أن يعثر على ملف الأرملة أنيتا ويرسل كلمة "مرحبًا".

وازدهر حبهما عبر الإنترنت وبعد ثمانية أشهر وجد جون نفسه في جزيرة سيبو الفردوسية حيث التقى بأنيتا وعائلتها.

وقال عن رحلة كانون الثاني 2023: "لقد كنت هناك لمدة شهر. وأبعد ما ذهبت إليه على الإطلاق هو تونس... منذ أول مرة التقيت بها، شعرت وكأنني أعرفها منذ سنوات. لقد خطبنا بينما كنت هناك."

وعاد الجد إلى الفلبين في آب الفائت، وتم عقد قرانهما في أيلول في حفل بقيمة 2000 جنيه إسترليني وسط أفراد العائلة والأصدقاء.

وفي فيديو زفاف أنيق، يتذكر "جون" الحب من النظرة الأولى بينما تقول "أنيتا"، وهي أم لطفل: "أعدك بأن أعتني بك لبقية حياتي".

لكن خططهما الدائمة للانتقال إلى منزل جون في هيسكيث بانك، بالقرب من بريستون، تم إحباطها في كانون الثاني الفائت عندما قالت وزارة الداخلية إن جون كان فقيرًا جدًا بحيث لا يمكنه إعالة زوجته.

إن معاشه التقاعدي البالغ 9600 جنيه إسترليني أقل من الحد الأدنى للدخل المشترك البالغ 18600 جنيه إسترليني اللازم للحصول على تأشيرة الزوجة، والتي من شأنها أن تسمح لأنيتا بالعيش في المملكة المتحدة.

ولتعقيد الأمور بشكل أكبر، ارتفع هذا الحد إلى 29000 جنيه إسترليني في 11 نيسان.

ويرسل جون أيضًا 250 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا إلى أنيتا بعد أن فقدت حقها في الحصول على معاش الأرملة - مصدر دخلها الوحيد - عندما تزوجت.

ويقول الجد، الذي أنفق 15 ألف جنيه إسترليني من مدخراته في رحلتين إلى الفلبين: "أنا أعيش على خط الخبز لدفع تكاليفنا".

وأضافت أنيتا: "كان ينبغي عليهم أن يخبرونا بحلول الوقت الذي رأوا فيه دخل زوجي عندما قدمنا المتطلبات أنه ليس كافيًا... لكن ما فعلوه هو أنهم طلبوا منا مواصلة الإجراء المكلف ثم أنكروا ذلك في النهاية".

وكان جون، وهو عامل إسطبل متقاعد، قد أنفق بالفعل 1500 جنيه إسترليني على تأمين أنيتا ودفع الآلاف من الرسوم القانونية وسط المحنة التي استمرت ثلاثة أشهر.

ويعترف بأنه "يحب" الانتقال إلى الفلبين لكنه لا يستطيع تحمل تكاليف الرعاية الصحية اللازمة بعد إجراء عملية جراحية في القلب.

ولسوء الحظ، فإن محاولة جون لبيع أعضائه لجمع ما يكفي من المال غير قابلة للتطبيق من الناحية القانونية ويمكن أن تؤدي به إلى السجن.

وأضافت أنيتا، التي لم تزر المملكة المتحدة من قبل: "أكثر من أي شيء آخر، أود حقًا أن أعتني بزوجي".

ويقاتل الزوجان الآن من أجل مستقبلهما ويأملان أن تعيد الحكومة النظر في القضية.

وقالت وزارة الداخلية إنها غير قادرة على التعليق على طلبات التأشيرة الفردية.
 

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وفرقهما

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"مستعد

أعضائي

لأعيش

معها"!

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