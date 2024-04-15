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بعد تدمير قصر نابوليون وموقع الأنثيدون الأثري اليوناني... سويسرا توفر ملاذاً آمناً لكنوز غزة الأثرية

منوعات
2024-04-15 | 14:00
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بعد تدمير قصر نابوليون وموقع الأنثيدون الأثري اليوناني... سويسرا توفر ملاذاً آمناً لكنوز غزة الأثرية
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بعد تدمير قصر نابوليون وموقع الأنثيدون الأثري اليوناني... سويسرا توفر ملاذاً آمناً لكنوز غزة الأثرية

بعد تدمير قصر نابوليون وموقع الأنثيدون الأثري اليوناني... سويسرا توفر ملاذاً آمناً لكنوز غزة الأثرية

لم تسلم المواقع الثقافية والأثرية في غزة من الحرب بين حماس وإسرائيل، إذ تسببت المعارك الدائرة في القطاع بتدمير قصر نابوليون وموقع الأنثيدون الأثري اليوناني واحتراق المتحف الخاص الوحيد في القطاع. لكنّ بعضاً من هذه الكنوز القديمة وجد ملاذاً داخل مستودع في سويسرا.

وبالاستناد إلى صور أقمار اصطناعية، أكّدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، "يونسكو"، أنّ نحو 41 موقعاً تاريخياً دُمّر منذ بدء إسرائيل قصفها على غزة بعد هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول.

وميدانياً، يتابع عالم الآثار الفلسطيني "فضل العطل" لحظة بلحظة الدمار الذي يلحق بهذه المواقع، وعندما تكون شبكة الإنترنت والكهرباء متوافرتين، تصله صور عبر مجموعة على تطبيق "واتساب" مع نحو أربعين عالم آثار يستعين بخدماتهم لمراقبة الشبكة الواسعة من المواقع والمعالم الأثرية في المنطقة.

ويقول العطل لوكالة "فرانس برس"، في محادثة هاتفية من غزة "لقد استُهدفت كل الآثار في الشمال".

وفي التفاصيل، أدى هجوم 7 تشرين الأول على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1170 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وبعد هذا الهجوم غير المسبوق بالحجم على الأراضي الإسرائيلية، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس وشنت حملة عسكرية مكثفة ومدمّرة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل نحو 34 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، خلفت الحرب أضراراً فادحة بالمواقع الأثرية والتاريخية في غزة، وقال العطل "استُهدفت بلخيا، مدينة أنثيدون اليونانية القديمة، ما أحدث فجوة ضخمة"، مضيفاً "لم نكن قد بدأنا التنقيب" في جزء من المعلم الواقع على مقربة من مواقع لحركة حماس.

وأشار العطل إلى أن "قصر الباشا الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر دُمّر بالكامل. قُصف الموقع ثم مرّت الجرافات فوقه"، وتابع بعد الإشارة الى صور حديثة للمواقع المدمّرة "كان القصر يحتوي على مئات القطع الأثرية والنواويس المذهلة".

ويُروى أن نابليون كان يقيم في الموقع المشيّد من الأحجار ذات اللون الرملي عند النهاية الكارثية لحملته على مصر عام 1799. وكانت الغرفة التي يشاع أن الإمبراطور الفرنسي أقام فيها مليئة بالتحف البيزنطية.

وازداد القلق إثر نشر مدير هيئة الآثار الإسرائيلية "إيلي إسكوسيدو" عبر انستغرام مقطع فيديو لجنود محاطين بمزهريات وفخاريات قديمة داخل مستودع "إيباف" في مدينة غزة.

وكان القسم الأكبر من الآثار التي عُثر عليها خلال أعمال التنقيب في غزة يُحفظ إما في متحف الباشا أو في المستودع.

وسارع الفلسطينيون إلى اتهام الجيش الإسرائيلي بنهب هذه الآثار، بينما أكد عالم الآثار في "إيباف" رينيه إلتر أنه لم ير أي دليل على "نهب الدولة".

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