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امرأة تكتشف رسالة مثيرة من حبيبة زوجها السابقة على فيسبوك... ما حصل عند قراءة مضمونها كاملًا لم يكن متوقعًا!

امرأة تكتشف رسالة مثيرة من حبيبة زوجها السابقة على فيسبوك... ما حصل عند قراءة مضمونها كاملًا لم يكن متوقعًا!

غضبت "كونستانس هول" من زوجها "دينيم" بعد أن اكتشفت رسالة من حبيبة قديمة له، تمدح فيها الأخيرة "حسن مظهر" زوجها، ولكن ما اكتشفته المرأة لاحقا لم يكن ضمن توقعاتها.



وفي التفاصيل، أوضحت رائدة الأعمال هول أنها تدير مع زوجها حسابات بعضهما البعض على منصة فيسبوك، وكونها ناشطة أكثر منه فهي تستهلك أحيانًا حسابه أكثر.



ونتيجة لذلك، أخبرت هول زوجها عندما بدأت رسائله المباشرة في "التراكم"، ولكنها لاحظت رسالة من حبيبة سابقة له، ولكن كل ما استطاعت رؤيته هو "مرحبًا دينيم، أنت تبدو جيدًا جدًا هذه الأيام..."، ولكنها لم تستطع قراءة باقي المحتوى.



وفي هذا السياق، انتظرت هول زوجها ليخبرها بذلك، مضيفة أنهما يخبران بعضهما البعض بكل شيء، ولكنه لم يقم بذلك هذه المرة.



والحقيقة كانت غير متوقعة على الإطلاق، حيث قالت هول إن باقي محتوى الرسالة كان يمدحها في الحقيقة: "لقد تابعت زوجتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن التقيتما معًا، وكنت آمل أن تتمكن من إرسال رسالة لها من أجلي. لقد مرت زوجتك بسنة صعبة للغاية، بسبب كتبها ومنشوراتها وأنت رجل محظوظ جدًا بسببها". المصدر