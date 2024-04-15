بعد محاولتها تحضير القهوة باستخدام كوب الستانليس... شابة تحذّر المتابعين: ما حصل معها لا يُصدق! (فيديو)

بعد محاولتها تحضير القهوة باستخدام كوب الستانليس... شابة تحذّر المتابعين: ما حصل معها لا يُصدق! (فيديو)

أُصيبت المؤثرة الاجتماعية، "لاريسا كارفاليو"، بحروق من الدرجة الثانية بعد محاولتها تحضير القهوة باستخدام فنجانها المصنوع من الستانليس ستيل الخاص بها.



وفي التفاصيل، روت كارفاليو تجربتها المؤلمة في سلسلة من مقاطع الفيديو التي لاقت انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في محاولة منها لتحذير الآخرين.



وأوضحت الشابة البالغة من العمر 22 عاما، أنها حاولت إعداد القهوة مباشرة من خلال الكوب الشهير، لكنها تفاجأت عندما انفجرت المياه الساخنة من داخله ولامست بشرتها.



وكانت تستعد كارفاليو للذهاب مع زوجها لحضور مباراة كرة القدم معا عندما وقع الحادث، ولكن يدها أُصيبت بحروق بالغة.



ورغم أن رد فعل كارفاليو الأولي كان الاعتقاد بأن الأمر ليس خطيرًا، إلا أنها أدركت أن الألم لا يطاق ولم يهدأ، وبعد أن طلبت المساعدة من شريكها، قررت الشابة وضع يدها تحت الماء.



ومع ذلك، لم تشهد يدها أي تحسن، وحثها شريكها على الذهاب إلى المستشفى للحصول على المساعدة الطبية، حيث تم تصنيف إصابتها على أنها حروق من الدرجة الثانية.



وأوضح "إليو لوبيز سانتوس"، المهندس الكيميائي المتخصص في السلامة الصناعية والمهنية، أن الأسباب المحتملة للانفجار قد تكون ناجمة عن تآكل الكوب أو بسبب عيب في تصنيعه.