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رجل يقوم بدعوة الأصدقاء لتناول العشاء معًا... وخطأ غير مقصود قد يضع الأخير في موقف محرج!

رجل يقوم بدعوة الأصدقاء لتناول العشاء معًا... وخطأ غير مقصود قد يضع الأخير في موقف محرج!

قام رجل مع زوجته بدعوة بعض الأصدقاء لتناول العشاء بعد أيام قليلة، وطلبا من إحدى ضيوفهما إحضار شخص إضافي معها، لينضم عضو جديد إلى المجموعة، وفق ما نقل موقع



وفي التفاصيل، اكتشف الرجل عندما كان يقوم بإعداد خطة الجلوس، أنه لا يعلم اسم الشخص الإضافي، لذلك طلب من صديقته أن ترسل له معلوماتها عبر رسالة نصية.



ولم يتوقع الرجل ما حصل عليه في المقابل، لأنه سرعان ما أدرك أنها الشخص نفسه الذي كان على علاقة غرامية بخطيب أحد ضيوفه الآخرين.



وشرح الرجل أن صديقه لن ينضم إلى العشاء بسبب ارتباطه بنشاطات مع أطفاله من زواج سابق، لكن شريكته ستكون هناك وليس لديها أدنى فكرة عن خيانته لها.



وفي هذا السياق، ارتبك الرجل وتساءل عما قد يفعله تجاه هذه المعضلة، خصوصًا أنه بحال إلغاء دعوة شخص ما، سيبدو الأمر وقحًا، أو سيثير الشكوك. ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، اكتشف الرجل عندما كان يقوم بإعداد خطة الجلوس، أنه لا يعلم اسم الشخص الإضافي، لذلك طلب من صديقته أن ترسل له معلوماتها عبر رسالة نصية.ولم يتوقع الرجل ما حصل عليه في المقابل، لأنه سرعان ما أدرك أنها الشخص نفسه الذي كان على علاقة غرامية بخطيب أحد ضيوفه الآخرين.وشرح الرجل أن صديقه لن ينضم إلى العشاء بسبب ارتباطه بنشاطات مع أطفاله من زواج سابق، لكن شريكته ستكون هناك وليس لديها أدنى فكرة عن خيانته لها.وفي هذا السياق، ارتبك الرجل وتساءل عما قد يفعله تجاه هذه المعضلة، خصوصًا أنه بحال إلغاء دعوة شخص ما، سيبدو الأمر وقحًا، أو سيثير الشكوك.