إدمانها الجنسي يزودها بأفكار انتحارية... شابة ثلاثينية تتحدث عما مرّت به!

إدمانها الجنسي يزودها بأفكار انتحارية... شابة ثلاثينية تتحدث عما مرّت به!

تحدثت "أماندا" عن إدمانها الجنسي، وعبّرت الشابة الثلاثينية بصراحة عن تربيتها المضطربة مع والدتها، والتي تسببت في "انجذابها نحو العلاقات السامة" حيث وصفت حياتها الجنسية بأنها "إباحية" وخالية من الحب.



وفي التفاصيل، اعترفت أماندا أنه عندما تركها صديقها الأول، بدأت في ممارسة الجنس للشعور بـ"السيطرة"، وكانت تراودها أفكار "انتحارية" لأنها لم تستطع رؤية نفسها تتغلب على إدمانها.



وقالت أماندا إنه على الرغم من أن طفولتها كانت في الغالب "طبيعية"، إلا أن والدتها كانت أمًا عازبة وكانت تحاول عيش حياتها مرة أخرى من خلال دخولها في علاقات مختلفة، ما جعل الشابة تعتقد أن العلاقات لا تتمحور حول الحب.



وكانت أماندا لا تزال تتعافى من وفاة ابنها الذي حملت به من حبيبها الأول، ولم تكن تعلم ما هي الطريقة الصحيحة لإصلاح ذلك بل كانت تريد ممارسة الجنس مع أي شخص.



وشرحت أماندا أنها بعد ممارسة الجنس مع شخص ما، بغض النظر عن هويته، كانت تشعر وكأنها تستطيع "التنفس" من جديد، موضحة أن رغبتها في ممارسة الجنس كانت بسبب "غرورها الكبير".



وفي هذا السياق، أشارت أماندا إلى أنها بدأت في الشفاء والتعافي من إدمانها بعد حضورها اجتماعات لمعالجة مشكلتها.